La nadadora Agostina Hein ganó la primera medalla para Argentina en el Pan Pacific, donde además hizo récord sudamericano

Con apenas 18 años, la nadadora Agostina Hein sigue haciendo historia. Este jueves se convirtió en la primera argentina en colgarse una medalla en el tradicional torneo Pan Pacific, que se celebra en California. En el William Woollett Jr. Aquatics Center, la joven campanense terminó tercera en los 400 metros combinados y, con un tiempo de 4m32s54 pulverizó su propio récord sudamericano. El registro, además, le permite ubicarse cuarta en el mundo en esta competencia. Todo un aliciente de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para tener una idea de la progresión de la nadadora argentina hay que tomar en cuenta su registro en el Mundial Juvenil de Otopeni, Rumania. Hace casi un año -el 19 de agosto de 2025-, Hein había hecho los 400 metros combinados en 4m34s34. Ese día quebró el récord sudamericano en la competencia, que estaba en poder de la cordobesa Georgina Bardach y era de 4m37s51. Aquel tiempo databa de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y le había servido a Bardach para ganar la medalla de bronce.

La nadadora argentina Agostina Hein, durante la final de los 400 metros combinados de los Pan Pacific Championships, en Irvine (California, Estados Unidos) Gregory Bull - AP

El bronce se explica por el gran sprint final de Hein: después de los 100m estilo pecho, la campanense marchaba en el quinto puesto. Pero en las dos piletas de estilo libre puso el turbo: fue la más rápida en los penúltimos 50 metros, con un tiempo de 31.44s. Y en el último largo aceleró aún más para sobrepasar a la china Yu Yiting y quedarse con el tercer puesto. Clavó los cronómetros en 29.84s, que hubiera sido el tiempo más rápido para un largo en toda la competencia. Pero la japonesa Mio Narita tenía otros planes y, pese a quedar octava, hizo 29.81s.

Al llegar a las últimas dos piletas, de estilo libre, Hein ya sabía que la australiana Jenna Forrester y la canadiense Summer McIntosh eran inalcanzables. De hecho, terminarían segunda y primera, respectivamente. McIntosh mantuvo su invicto en la competencia -nunca perdió a nivel internacional desde que la corrió por primera vez- y señaló el décimo mejor tiempo de la historia, que además se transformó en el nuevo récord del campeonato: 4m28s01. Campeona olímpica en esta modalidad en París 2024, nueve de los diez mejores tiempos le pertenecen. Sólo se entromete la ya retirada húngara Katinka Hosszú con sus 4m26s36 en los Juegos Olímpicos de Río 2016. A McIntosh le pertenece hasta el récord mundial, con 4m23s65.

Summer McIntosh, de Canadá, posa con su medalla de oro en los 400 metros combinados de los Pan Pacific Championships junto a la argentina Agostina Hein (bronce) y la australiana Jenna Forrester (plata) Gregory Bull - AP

Contando a McIntosh, la reina de esta carrera, a Forrester y a la china Yiting, Hein se midió con cinco de las diez mejores nadadoras del mundo de esta temporada en los 400 metros combinados. Con el tiempo que le dio la medalla de bronce, la argentina saltó del puesto 11 al cuarto si se tienen en cuenta solamente los registros de 2026. El tiempo conseguido este jueves en California es la mejor marca personal de Hein, además de convertirse en récord argentino y sudamericano.

El sitio especializado Swimswam.com califica a Hein como “fenómeno adolescente” y resalta que la argentina limó casi seis segundos a su mejor tiempo en los 400 metros combinados en apenas un año. “A comienzos de agosto había marcado 4m38s41, pero lo que ha hecho en California la catapulta al puesto 21 entre los mejores tiempos de toda la historia en los 400 metros combinados”.

Así fue la final femenina de los 400 metros combinados

“La mayor parte de la mejora de Hein [en relación con el Mundial juvenil de hace un año] provino de la segunda mitad de la prueba, ya que sus parciales de mariposa fueron casi idénticos y su tramo de espalda fue casi un segundo más lento”, informa Swimswam.com. Y agrega: “Compensó esa diferencia, e incluso más, en el tramo de pecho, donde marcó un parcial dos segundos más rápido: 1m20s02 en comparación con los 1m22s02 del Mundial juvenil. Terminó con fuerza, registrando el segundo mejor tiempo en los últimos 50 metros, solo superada por la japonesa Mio Narita, quien cerró en 29.81 pero terminó en octavo lugar”. Hein tiene dos pruebas más para mostrar su valía: los 200 metros combinados (ostenta el récord sudamericano) y los 400 metros libres, que se correrán este viernes. La niña prodigio de la natación argentina va por más y quiere seguir haciendo historia.