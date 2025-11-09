Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en vivo

Max Verstappen, tras una fin de semana muy complejo en el que no logró pasar la Q1 y que partirá desde los boxes, el campeón neerlandés habló acerca de sus chances de pelear el título hasta el final de la temporada: “No tenía agarre, cambiamos un par de cosas en el coche y no encontramos ningún tipo de reacción. Simplemente no entendemos por qué. ¿El Mundial? Podemos olvidarnos de eso. Sí, sin duda. Viendo desde dónde salimos y con esta clase de prestaciones, podemos olvidarnos”.

Max Verstappen is set to start the Brazil GP from the pit lane! ⬇️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/CybHxMsXxq — Formula 1 (@F1) November 9, 2025