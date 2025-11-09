Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en vivo
Una prueba muy caliente en Interlagos; televisan Disney + y Fox Sports
Se abre el pit lane y cae algunas gotas
Se abre el pit lane y caen pequeñas gotas de agua en el circuito de Interlagos, pero los pilotos salen a girar con las gomas medias para las primeras vueltas de la carrera.
Una parade divertido
Los pilotos salieron a la pista a saludar a los fanáticos brasileños en pequeños vehículos de colección e hicieron delirar a los hinchas de las diferentes escuderías.
Drivers' parade fun 📸#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/VPqWax62FN— Formula 1 (@F1) November 9, 2025
¿Se rinde max Verstappen?
Max Verstappen, tras una fin de semana muy complejo en el que no logró pasar la Q1 y que partirá desde los boxes, el campeón neerlandés habló acerca de sus chances de pelear el título hasta el final de la temporada: “No tenía agarre, cambiamos un par de cosas en el coche y no encontramos ningún tipo de reacción. Simplemente no entendemos por qué. ¿El Mundial? Podemos olvidarnos de eso. Sí, sin duda. Viendo desde dónde salimos y con esta clase de prestaciones, podemos olvidarnos”.
Max Verstappen is set to start the Brazil GP from the pit lane! ⬇️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/CybHxMsXxq— Formula 1 (@F1) November 9, 2025
Constructores, definido con anticipación
La Copa de constructores ya se definió tras el Gran Premio de Singapur con el título para McLaren. El equipo británico domina la tabla de posiciones con 721 puntos y su nuevo escolta es, otra vez, Mercedes con 368 gracias a que superó a Ferrari con la prueba sprint en Brasil. En tanto, la escudería Alpine marcha última con 21 unidades (todos aportados por Pierre Gasly) y Colapinto no pudo sumar puntos.
Las estrategias con los neumáticos
Cada una de las escuderías traza diferentes estrategias respecto de la utilización de los neumáticos. Según Pirelli, el proveedor oficial de la Fórmula 1, la estrategia más rápida es ir a una parada (blando medio).
Un campeonato apasionante
El británico Lando Norris acumula 365 puntos y el australiano Oscar Piastri tiene 356, luego de la prueba sprint del sábado en Interlagos. Verstappen continúa en el tercer lugar de la tabla general con 326 unidades y, además de que todavía está algo lejos, comenzará desde el fondo porque insólitamente no superó la Q1 en la clasificación después de cuatro años. Con sólo cuatro GP por delante incluido el del país sudamericano, Norris tiene ante sí una gran chance de tomar mayor distancia de ambos rivales.
Colapinto, dos puestos más adelante
El piloto Franco Colapinto no había podido superar la Q1 el sábado y quedó 18°. Sin embargo, este domingo largará 16° en Interlagos, dos puestos más adelante, debido a que Max Verstappen (estaba 16°) lo hará desde el pitlane porque su equipo realizó cambios en los componentes de su monoplaza, al igual que Esteban Ocon, de Haas.
La grilla de partida
Esta es la grilla de partida del Gran Premio de Brasil en Interlagos. Desde la primera posición partirá Lando Norris, que es el líder del mundial de pilotos, y detrás partirán Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri e Isack Hadjar.
The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ
Bienvenidos al minuto a minuto de Interlagos, otra fecha clave
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos. Esta cita puede ser un quiebre para la definición del campeonato de pilotos porque el británico Lando Norris (McLaren) ganó la carrera sprint, hizo la pole position y largará adelante de todos con Oscar Piastri (McLaren) en el cuarto lugar. La carrera inicia a las 14 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; o vía streaming en las plataformas digitales Disney+ Premium o F1 TV Pro.
