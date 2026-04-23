Agostina Hein batió un nuevo récord y ganó los 400 metros libre en el Parque Olímpico

Luego de arrasar en los Juegos Suramericanos de la Juventud donde ganó diez medallas -nueve doradas y una plateada-, Agostina Hein batió un nuevo récord nacional y ganó los 400 metros libres en el Parque Olímpico porteño durante el Campeonato República Argentina de juveniles y juniors 2026. De esta forma y a dos días de cumplir 18 años, la joven nadadora se ganó un lugar como promesa de la natación mundial.

Hein logró la marca luego de que el cronómetro se detuvieran en 4m06s25. De esta forma, bajó los 4m06s61 que había realizado Delfina Pignatiello en el Mare Nostrum de 2019.

Así celebró la nadadora en redes sociales

El nuevo tiempo obtenido por Hein en Villa Soldati se posiciona dos centésimas más abajo de la marca A para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El período de clasificación para la cita olímpica tendrá su inicio el 1° de marzo de 2027.

La atleta nacida en Campana, al nordeste bonaerense, acumula tres récords sudamericanos en los 800 metros libres y en los 200 y 400 medley. Sus otras dos plusmarcas nacionales las logró en los 200 libres y en los metros 100 mariposa.

Una vez finalizado el Campeonato República Argentina de juveniles y juniors 2026, el próximo reto de Hein será el circuito Mare Nostrum, a fines de mayo, en Mónaco. Luego seguirán Canet-en-Roussillon y Barcelona.

AGOSTINA HEIN. SIEMPRE AGOSTINA HEIN Y HASTA CUANDO AGOSTINA HEIN.



🥇 Oro para Argentina en el 4x100 relevo libre femenino. Qué final. pic.twitter.com/2lTie5nFEF — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) April 19, 2026

La nueva proeza de Hein la posiciona cerca de finales en mundiales y hasta con marcas que podrían ser competitivas si se considera las logradas por los principales nadadores en los últimos Juegos Olímpicos.

Cómo fue su gesta en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La natación, uno de los deportes olímpicos más importantes, tiene en Agostina Hein a una atleta prodigio. La argentina, la más joven (con 17) de la delegación albiceleste en los Juegos Olímpicos de París 2024 y campeona en el Mundial Juvenil de Rumania 2025 (en la prueba de 400 metros combinados), no deja de evolucionar y lograr marcas contundentes. Esta vez, brilló en Panamá, en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Hein, nacida en Campana, obtuvo diez medallas: nueve doradas y una plateada. fue la gran figura del evento. Cerró su participación logrando tres podios más, con el oro en los 200 mariposa y en los 400 libres, más la plata en la posta mixta de estilo combinado. “La verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz. Fueron unos Juegos soñados; no puedo pedir un mejor balance”, confesó Hein, según el comunicado de la subsecretaría de Deportes de la Nación.

El collar de medallas de Agostina Hein: 9 doradas y una plateada

Además, la nadadora entrenada por Sebastián Montero, amplió el análisis: “De todas las carreras, la que más me sorprendió fue la de los 800 libres. Haber superado el récord de la brasileña (María Fernanda Costa), que lo había conseguido hace poco, no lo podía creer... Yo creo que nadé con mucha tranquilidad y fluyó todo en esa prueba”, expresó la argentina.

En su última prueba individual, los 400 metros libres, Hein consiguió la novena medalla dorada en la competencia y festejó haciendo ese número con sus dedos al llegar a la meta. “Es especial por haber superado también la marca de Stephanie Balduccini que tenía ocho en un torneo como este (en Rosario 2022). Significa mucho porque la admiro: es una nadadora consolidada como yo aspiro a ser tanto a nivel personal como deportivo”, confesó la bonaerense que tiene sus rutinas en la entrada en calor y suele escuchar a Deep Purple y a los Guns N’ Roses.