Boca vs. River, en vivo

Boca llega algo más sólido al superclásico. Luego de dos triunfos clave ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, el equipo de Claudio Úbeda consolidó su mejor versión del semestre y se afirmó como escolta de Rosario Central (66) en la Tabla Anual, con 56 puntos, cuatro más que River, su perseguidor inmediato. Al mismo tiempo, el Xeneize es escolta de Unión de Santa Fe en el Grupo A, rumbo a los playoffs.

El equipo encontró solidez en defensa, efectividad en ataque y un compromiso general que entusiasma a sus hinchas. Con un plantel que combina experiencia y juventud, Boca llega un poco más “dulce” al clásico, con la confianza en alza y la ilusión de seguir estirando la diferencia sobre su máximo rival justo en la Bombonera, ante sus hinchas.