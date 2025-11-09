Boca vs. River, en vivo

LA NACION
Desde las 16.30 se juega una nueva edición del Superclásico; dirige Nicolás Ramírez

Las tribunas de la Bombonera ya están repletas de hinchas
Las tribunas de la Bombonera ya están repletas de hinchas

Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 titulares de Boca para recibir a River: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Llegaron los equipos a la Bombonera

Los micros de Boca y de River acaban de llegar a la Bombonera, donde los futbolistas comenzarán a ultimar detalles para el Superclásico de esta tarde.

Cómo llega Boca

Boca llega algo más sólido al superclásico. Luego de dos triunfos clave ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, el equipo de Claudio Úbeda consolidó su mejor versión del semestre y se afirmó como escolta de Rosario Central (66) en la Tabla Anual, con 56 puntos, cuatro más que River, su perseguidor inmediato. Al mismo tiempo, el Xeneize es escolta de Unión de Santa Fe en el Grupo A, rumbo a los playoffs.

El equipo encontró solidez en defensa, efectividad en ataque y un compromiso general que entusiasma a sus hinchas. Con un plantel que combina experiencia y juventud, Boca llega un poco más “dulce” al clásico, con la confianza en alza y la ilusión de seguir estirando la diferencia sobre su máximo rival justo en la Bombonera, ante sus hinchas.

Encuentro entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. En el Estadio Alberto J. Armando, el 9 de Noviembre de 2025.
Encuentro entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. En el Estadio Alberto J. Armando, el 9 de Noviembre de 2025.

Cómo llega River

River vivió una semana marcada por la tensión. La derrota por 1 a 0 ante Gimnasia en el Monumental encendió todas las alarmas y provocó una reacción poco habitual en el público: desde las tribunas bajó con fuerza el cántico de “que se vayan todos”, consecuencia del malestar generalizado que atraviesan en Núñez. En medio de ese clima, Marcelo Gallardo enfrenta el momento futbolístico más delicado de su carrera como entrenador.

Pese al descontento, Stefano Di Carlo, quien asumió la presidencia del club el pasado lunes después de ganar con holgura las elecciones, tomó una decisión de alto impacto político: el jueves ratificó al Muñeco en su cargo y extendió su contrato hasta diciembre de 2026. La renovación llega en plena crisis deportiva, como una muestra de respaldo absoluto hacia el técnico más exitoso de la historia reciente de River.

Di Carlo le renovó a Gallardo hasta diciembre de 2026
Di Carlo le renovó a Gallardo hasta diciembre de 2026

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi o Santiago Lencina, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto de esta nueva edición del Superclásico entre Boca y River, válido por la fecha 15 del torneo Clausura. El partido comenzará a las 16.30 en la Bombonera, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado de manera simultánea por ESPN Premium y TNT Sports.

