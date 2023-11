escuchar

A menos de dos meses del nacimiento de su bebé Mavie, Neymar se separó de la madre de su hija, Bruna Biancardi. Esta noticia, que conmovió a los seguidores de ambos famosos, fue revelada por la modelo, quien utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar una storie donde oficializó la ruptura de la pareja.

Bruna Biancardi confirmó que está separada de Neymar

“Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, sentenció Bruna sobre un noviazgo que tuvo muchas idas y vueltas, sumado a la escasa privacidad que tuvieron debido a la popularidad de ambos en Brasil.

En esa misma línea, Biancardi pidió que los medios de comunicación no la mencionen en las noticias sobre supuestos casos de infidelidad de Ney: “Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, finalizó en un comunicado que generó cierto revuelo, pero que puso punto final a una relación que comenzó en el año 2021.

Cabe destacar que meses atrás, la pareja subió una publicación a Instagram debido al embarazo de Bruna, donde ambos se mostraron felices ante las cámaras: “Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor hace que nuestros días sean mucho más felices. Llegarás a una hermosa familia, con hermanos, abuelos, tías y tías que ya te querían mucho”, destacaron en una publicación que auguraba sobre una relación próspera, pero, que con el tiempo, empezó a tener vaivenes que decantaron en su desenlace.

La confirmación del embarazo de Bruna Biancardi

Además de Mavie, Neymar también es padre de Davi Lucca, su primer hijo producto del romance que mantuvo con Carolina Dantas en el inicio de su carrera profesional, cuando debutó profesionalmente en el Santos antes de dar el salto al continente europeo.

Este hecho se suma a la grave lesión que padeció Neymar en un encuentro con la selección de Brasil ante Uruguay, en Montevideo, donde el exjugador del Paris Saint Germain y Barcelona cayó tendido al piso con un fuerte dolor en su rodilla. Tras los estudios médicos, se determinó que el delantero sufrió una lesión de ligamentos cruzados y meniscos en su rodilla izquierda.

Neymar y el emotivo gesto con un niño que estuvo en coma

Además de su destreza y carisma adentro de un campo de juego, Neymar acompaña la felicidad de ser jugador de fútbol con gestos solidarios que son gratificantes para sus fanáticos. En esta ocasión, aun con las muletas para transportarse debido a la severa lesión que sufrió, el brasilero se tomó unos minutos de su día para saludar a un niño que estuvo 16 días en coma.

Neymar asistió a ver a Guilherme en su recuperación Instagram: guigandramoura

A sus 8 años, Guilherme Gandra Moura, nacido en Río de Janeiro, superó una epidermólisis ampollosa, consecuencia de una neumonía, y sus padres, a sabiendas de su amor por Neymar, decidieron armar una movida solidaria para que él lo pueda conocer y así ponerle un broche de oro a un momento apremiante que tuvo en vilo a toda su familia.

