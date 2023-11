escuchar

Estefi Berardi emprendió viaje a la ciudad de Miami, donde tuvieron lugar los Martín Fierro Latino, una nueva entrega de premios organizada por APTRA, que destacaron a los programas y personajes de toda la región. La panelista de Poco Correctos (eltrece) mostró en vivo sus nuevas adquisiciones y contó un truco infalible para comprar con los mejores precios.

“Estos anteojos Gucci los compré en el FreeShop de Ezeiza, pasando migraciones, y me salieron regalados porque los compre al dólar oficial. Salieron igual que los de alguna marca argentina”, comparó la panelista.

Antes de recorrer su habitación y mostrar los detalles del lugar, Estefi contó que en Estados Unidos está ocurriendo la Black Week, una semana de descuentos imperdibles de los que la panelista hizo uso. “Esta campera me salió 59 dólares (58.000 pesos)”, contó.

Luego, pasó a mostrar el cuarto del hotel en la que está hospedada y dejó ver su terraza privada. “No saben el calor que hace”, confió y mostró la pileta del hotel en construcción.

Estefi Berardi se quedará unos días en Miami, pero regresará para estar presente en los Martín Fierro de la Moda 2023, en los que se encuentra nominada en la categoría “Panelista con mejor estilo”. Allí se enfrentará con destacadas figuras como Yanina Latorre (LAM - América TV), Agustina Casanova (Telefe Noticias - Telefe y Sportscenter - ESPN), Sol Pérez (Gran Hermano – Telefe), Luli Fernández (Socios del Espectáculo - El trece) y Marina Calabró (Radio Mitre - LN+).

Además, durante el móvil, la panelista contó que ahora su compañera y futura primera dama de la Ciudad de Buenos Aires, Belén Ludueña, es quien la asesora con su vestuario. “Belu es muy buena compañera, me está representando y me ayuda con los looks”, contó Estefi, a lo que otra de las panelistas del programa sumó: “Es cierto, a mí me ayudó hoy con la ropa”.

Los Martín Fierro Latino tuvieron lugar ayer por la noche

En la noche de ayer, en Miami, se llevó a cabo la primera entrega de los premios Martín Fierro Latino. Reconocidas personalidades de la televisión y la radio de distintas naciones se congregaron en el teatro Manuel Artime, situado en la Avenida Collins, para recibir las codiciadas estatuillas otorgadas por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

La China Suárez felicitó a Pampita por su labor en la conducción de los Martín Fierro Latino y la modelo compartió la publicación en sus redes (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La presentación del evento estuvo a cargo de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y el ‘Pollo’ Álvarez, quienes llenaron la velada con su frescura y carisma. Entre los ilustres asistentes, se destacó la presencia de Susana Giménez, designada como madrina de la premiación, y figuras como la China Suárez, Zaira Nara, El Puma Rodríguez y Rocío Oliva.

Los detalles de lo acontecido durante la ceremonia podrán disfrutarse en la pantalla de NET TV, el próximo 30 de noviembre a las 21 horas. No obstante, la lista de ganadores ya ha sido filtrada, permitiendo anticipar lo que será la emocionante transmisión en vivo, pero también despertando el enojo de Luis Ventura, el presidente de APTRA, quien expresó: “A esta altura de mi vida estoy cansado que se quieran quedar con mis zapatos, estoy cansado y yo, no me los saco. Con un serrucho me los van a tener que sacar. Esa es la verdad”