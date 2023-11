escuchar

Caracterizado como una de las figuras con la que se tiene la risa asegurada, José María “Pachu” Peña reveló que su humor cambia drásticamente cuando un fan le pide una foto y lo toca. A lo largo de su carrera, vivió dos momentos incómodos con personas que se le acercaron demasiado para tener un recuerdo con él. En una reciente entrevista dio detalles de los episodios.

Invitado a Poco correctos (eltrece), Ronnie Arias le hizo una particular pregunta que lo sorprendió: “Dicen que los famosos tienen ciertas excentricidades, a Luis Miguel no hay que mirarlo a los ojos y a Nacha Guevara hay que ponerle estufas en el camino del camarín al escenario. Dicen que Pachu Peña, a pesar de ser simpático, se pone loco si lo tocan”.

Al escucharlo, el invitado contestó contundente: “No, doné un riñón, mirá si no me voy a sacar una foto”. Sin embargo, acto seguido aclaró que vivió momentos incómodos con sus fans respecto a ese tema y por eso existe el rumor.

“En Carlos Paz una vez uno me tocó y me metió la mano adentro, y automáticamente me salió darle un cachetazo. Y, otra vez, en Paraguay una persona que estaba ‘copeteada’ (pasada de copas) me agarró el cuello fuerte, lo saqué y le dije ‘¿qué hacés? todo bien, saquemos la foto pero no me agarrés. Se enojó y se fue”.

Pese a esto, aclaró que tiene una gran disposición para sacarse fotos siempre y cuando no ocurran episodios como los que relató.

Con respecto a la frase que utilizó para ejemplificar que está dispuesto a sacarse fotos con sus fans, dado que “donó un riñón”, en la misma entrevista dio más detalles de ese hecho. En ese sentido, contó que tuvo un proceso avanzado para donarle uno a Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich.

“Tomé noción de lo que es donar cuando le doné sangre por primera vez a mi abuela. Después en 2018 me anoté en el Incucai. Sabía lo de Sonsoles porque la conozco y me enteré de que estaba necesitando un trasplante de riñón. Ahí le dije ‘acá estoy, me hago un análisis, contá conmigo’. Ella me agradeció, pero me aclaró que tenía 10 amigos antes” para hacerlo, reveló.

Pachu Peña contó que quiso donarle su riñón a Sonsoles (Foto Instagram @pachu_pena)

En ese momento, aquellas diez personas no fueron compatibles, y Pachu sí. Por esto, no dudó en avanzar con el proceso médico para que Rey pueda recibir su riñón.

“Empecé a hacer estudios y salió todo bien. Cuando le di la fecha que tenía estimada para la operación, tuvimos una charla con el cuerpo de cirujanos y me explicaron que era compleja por distintas razones”, sostuvo. Para cerrar, manifestó que el motivo por el cual no se realizó el trasplante fue porque su riñón era mucho más gran que el que necesitaba Sonsoles y esto significaba un peligro.