En más de una ocasión, tanto las sillas de las panelistas como la del conductor de LAM (América TV) han sido ocupadas por diversos reemplazos debido a algunas ausencias, en algunos casos ligadas a vacaciones, cuestiones de salud o algún otro compromiso laboral.

En esta oportunidad, la que deberá ser ocupada por alguien más es la de Nazarena Vélez, quien se ausentará a partir del 25 de diciembre, y durante todo el verano, ya que se instalará en Villa Carlos Paz para trabajar por la temporada de teatro. Por tal motivo, Ángel de Brito y la producción del ciclo de espectáculos pusieron en marcha la búsqueda de reemplazo y dieron con la persona indicada.

“¿La queremos?”, preguntó Yanina Latorre sobre al enterarse que ya estaba definida la nueva incorporación. Fue ahí cuando el conductor del programa reveló que la persona elegida es la modelo y actriz Raquel Mancini. “Tiene de todo para contar”, aseguró el conductor. “Me encanta”, dijo Fernanda Iglesias y Yanina Latorre sumó: “Divina”.

Nazarena Vélez también se refirió a esta nueva incorporación en LAM y afirmó: “Un hallazgo podés hacer. Te digo una cosa, me tiembla un poco la silla. Puede pasar cualquier cosa. De verdad, puede ser increíble. La quiero, obvio”. “Empezó a temblar gente”, sumó Marcela Feudale.

Quién es Raquel Mancini, la nueva “angelita”

Raquel Mancini es una reconocida actriz y modelo argentina. Nació 26 de septiembre de 1964 en Buenos Aires, y a lo largo de su extensa carrera, trabajó en la industria del entretenimiento, tanto en producciones de televisión como en el cine, y hasta llegó a ser considerada un ícono de la década del 80.

Entre algunos de sus trabajos más notables en la pantalla chica se encuentra su papel en la reconocida telenovela, Brigada Cola o en el programa, Mesa de noticias. Además de lucirse sobre las tablas, Raquel Mancini incursionó durante años en el modelaje.

Intrusos recuperó un fragmento del reality que hizo Aníbal Lotocki en el que se ve cómo intervenía a Raquel Mancini Captura América

En una emisión de LAM, luego del fallecimiento de Silvina Luna, el nombre de Raquel Mancini resonó por ser una de las primeras figuras públicas en dar a conocer las repercusiones negativas de las cirugías estéticas. En ese momento se dijo que también fue una de las pacientes de Aníbal Lotocki, señalado como el culpable de la muerte de la ex Gran Hermano, pero Mancini nunca lo denunció.

Una de sus últimas apariciones en televisión fue durante una entrevista con Telenoche (eltrece), en la que habló de su salud. Allí expresó: “Estoy bien, en perfecto estado de salud. Experimenté una neumonía hace unos meses, pero ya superé esa situación”.

En esa ocasión también contó que actualmente reside con su madre de 85 años, quien sufrió una caída que la imposibilita caminar sin ayuda de un bastón. Raquel expresó la necesidad de acompañarla, ya que no puede quedarse sola debido a sus limitaciones físicas.

La modelo profundizó en las razones detrás de su decisión de vivir con su madre en ese momento y le hizo frente a los rumores que aseguraban que no tenía dónde vivir ni ingresos para mantenerse. “Siempre hemos sido una familia muy unida. Después del fallecimiento de mi padre, siento que lo mínimo que puedo hacer como hija, en agradecimiento por el amor que mi madre me ha brindado, es mudarme y estar a su lado, apoyarla. No es que me encuentre sin hogar. Todo está en orden. Estoy viviendo acorde a la situación del país”, explicó.