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Nicolás Keenan habló sobre la decisión de ser padre con Rob Jetten por gestación subrogada: “Se trata del amor”
A un mes de anunciar que esperaban a su primer hijo, el jugador de Los Leones reflexionó sobre su paternidad junto al primer ministro de los Países Bajos
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A mediados de octubre, el jugador de Los Leones Nicolás Keenan anunció que sería padre por primera vez junto a su pareja desde 2022, el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”, expresaron felices en sus redes sociales y dejaron entrever una foto de la ecografía. Ahora, el deportista argentino habló sobre su decisión de experimentar la paternidad. “Estamos muy felices”, aseguró.
En una entrevista con el programa neerlandés Boerderij van Dorst (BNNVARA), el jugador de hockey sobre césped de 29 años reveló que inicialmente su pareja sentía que tal vez, a los 39 años, ya estaba muy grande para ser padre, algo en lo que él no estuvo de acuerdo. “No, nunca se es demasiado grande. Quiero tener hijos con vos”, le dijo. En este sentido, explicó que, aunque hay distintas maneras de convertirse en padres, para ellos la gestación subrogada era la opción con la que se sentían más a gusto.
“Recibimos cientos de reacciones positivas. Pero hubo cinco comentarios malos que siguen rondando en mi cabeza un poco”, reconoció Keenan. “Hay muchos ejemplos y estudios sobre el tema. No importa si es un padre solo o una madre sola, dos padres o dos madres, para mí se trata del amor que les das a los niños”, enfatizó. De todas maneras, reconoció que, aunque le resultaba difícil escuchar los comentarios negativos, eso no los condiciona.
En cuanto a la llegada de su hijo, Keenan aseguró que está “muy nervioso”. “Me despierto a la noche dándome cuenta de que el niño está creciendo. Entonces pienso: ‘Solo faltan unos meses y tendremos un bebé’. Pero estamos muy felices”, expresó emocionado.
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