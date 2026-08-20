Nicolás Keenan le dejó un mensaje a su novio Rob Jetten e hizo reír a todos: “Su excelencia, no venga más”

Este jueves 20 de agosto, Los Leones se impusieron con autoridad ante Nueva Zelanda y, tras ganar 7 a 1 en el estadio Wagener en Amstelveen, clasificaron a la segunda fase del Mundial de Hockey que se juega en Países Bajos y Bélgica. Uno de los goles tuvo como autor al delantero Nicolás Keenan, quien, cuando finalizó el encuentro, le hizo un pedido en televisión a su pareja, el primer ministro neerlandés Rob Jetten, que hizo reír a todos. ¿Qué le dijo? Que no volviera a verlo jugar.

“La verdad que estoy muy feliz”, dijo Keenan al final del partido en diálogo con Mechi Margalot y Sole García para ESPN. “Venimos con un objetivo que es estar en lo más arriba y para eso tenemos que pasar de grupo. Llegamos al último partido del grupo teniendo que ganar. Nos soltamos y salimos a atacar y a tener la bocha, algo que en los últimos partidos nos costó un poquito más”, reflexionó.

A partir de esto, la exjugadora y periodista Mechi Margalot le comentó que justo el día que marcó su primer gol en el Mundial, su pareja estuvo ausente. “¡Que no venga más!”, exclamó el jugador en televisión. Si bien lo dijo con tono divertido, no le restó seriedad. ”Yo se lo digo, su excelencia, no venga más", reiteró.

“¡Que no venga más!”, dijo Keenan divertido, luego de marcar un gol justo en el partido al que su novio no asistió BAS CZERWINSKI - ANP

Cabe mencionar que Jetten lo alentó en vivo con una camiseta albiceleste durante la victoria por 3 a 0 en el debut contra Japón y también en el partido contra los Países Bajos que terminó con una derrota albiceleste por 3 a 1. Para ser equitativo con los equipos, aquí vistió una camisa celeste y una bufanda anaranjada.