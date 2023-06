Nicolás Otamendi publicó una foto con sus compañeros de La Scaloneta y le puso un particular apodo

escuchar

Tras el furor que causó el arribo de la selección argentina a Beijing, China, los jugadores se encuentran concentrados en lo que serán los dos amistosos contra Australia e Indonesia. Con Lionel Scaloni a la cabeza, sus dirigidos arrancaron con varias rutinas de gimnasio para aclimatarse al intenso calor del continente asiático.

Con una delegación que continúa dando sobradas muestras de compañerismo, uno de los referentes, Nicolás Otamendi, decidió utilizar su cuenta de Instagram para dar fe sobre ello y posteó una imagen donde se observan a “La bandurri”, un término empleado para reflejar la unión del grupo.

Junto a Ángel Di María, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Lionel Messi, el marcador central posó para la cámara y mostró parte de la intimidad de los jugadores en China, a la espera del encuentro de este jueves, a las 9, horario argentino, contra Australia.

Nicolás Otamendi posó junto a sus compañeros de cara a los amistosos contra Australia e Indonesia

Entre los jugadores se destaca la presencia de De Paul, quien estuvo en la mira de todos los fanáticos de La Scaloneta al presentar un nuevo look teñido íntegramente de color celeste, lo que generó una catarata de memes al respecto comparándolo con Rodrigo, el “Potro”, quien también usaba esa tonalidad por ser hincha de Belgrano de Córdoba.

Tras la publicación de esta instantánea, Otamendi recibió 260 mil likes y varios comentarios, entre ellos de sus propios compañeros. “Hola, general”, puso De Paul y Paulo Dybala, ausente en la convocatoria, agregó: “Cómo los extraño”. Además, Paredes, Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, también manifestaron su aprobación mediante emojis.

Por lo pronto, el equipo seguirá puliendo detalles en los entrenamientos y Scaloni deberá armar el once inicial, que se asemejará a los intérpretes que terminaron jugando en la Copa del Mundo. Las únicas dudas hasta el momento son Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña y si en el mediocampo, Leandro Paredes será titular o si Enzo Fernández es un número puesto.

El efecto Messi en Miami no se detiene

Tras obtener la Copa del Mundo en Qatar, la presencia del rosarino en el siguiente gran evento a nivel selecciones no está asegurada. Justamente el 10, en una entrevista brindada al medio Titan Sports, expresó, contundentemente, que no se imagina en el siguiente Mundial.

“Lo dije más de una vez, creo que no, que este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no creo que llegue al próximo Mundial”, expresó el delantero, quien en los próximos días firmará su contrato con Inter Miami.

Lionel Messi: “En principio no iré al próximo Mundial”

Con determinación en cada una de sus frases, el rosarino se mostró inflexible a imaginarse con la camiseta de la selección argentina en la siguiente edición del Mundial, a pesar de que los fanáticos le suplican que sea su última contienda con los colores celeste y blanco: “Pero no tengo nada claro. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante”, subrayó, dejando así una pequeña luz de esperanza para los que se imaginan un sexto Mundial de La Pulga.

LA NACION