Por primera vez Carlitos Nair Menem habló de su nueva novia: “Estamos hace tres meses”

Carlitos Nair Menem se mostró furioso este lunes en los medios de comunicación tras la noticia sobre la serie que se rodará sobre la vida de su padre, el expresidente Carlos Saúl Menem. El hijo del exmandatario explicó por qué rechaza que su imagen aparezca en la producción y, de paso, reveló que está en pareja con una mujer colombiana desde “hace tres meses”.

Carlitos Nair contó que tiene una novia colombiana

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), Menem confirmó que está en pareja aunque evitó profundizar en los detalles. Luego de la insistencia de Mariana Brey sobre su estado sentimental y con el objetivo de derribar los rumores que circularon hace días, el hijo del expresidente reconoció que está en plena construcción de una relación amorosa.

“No puedo tenerte en el móvil y no preguntarte sobre tu nueva novia, que además veo que la mostrás en redes de manera orgulloso. ¿Cómo nació este amor y hace cuánto hace?”, consultó la periodista. “Nació hace ya tres meses. La verdad que bien”, respondió Carlitos a lo que Brey replicó: “Te veo como loco”. Tras oírla, Menem esbozó: “No, no. ¿Cómo ‘como loco’? Me ves tranquilo”.

“Te veo apasionado, loco de enamorado”, aclaró la periodista y luego Menem señaló que su nombre es Priscila. “¿Dónde se conocieron? Porque ella no es de acá”, consultó Brey y él respondió: “Es colombiana y nos conocimos en Formosa”. A pesar de las constantes preguntas del panel, el hijo del expresidente no describió muchos sobre su relación y prefirió preservar la intimidad de su pareja.

“Carlitos es de amor intenso. ¿A la otra la dejaste?”, cuestionó la periodista y Carlitos Nair bromeó: “Sí, sí, se terminó. La otra ya está. ¿Cómo voy a decir que estoy de novio y tengo otra novia?”. En sintonía con ello, Rodrigo Lussich intervino y se refirió a que los amoríos de Carlitos Nair se debe a algo que lleva en los genes, propio de su padre. Ante eso, contestó con una frase célebre del expresidente argentino: “Esas son acusaciones que no tengo nada que ver querido”. “Digno hijo de su padre”, cerraron.

Carlitos Nair Menem junto a su nueva novia (Fuente: Instagram/@nair_menem)

En tanto, en la cuenta de Instagram de Carlitos Nair se encuentran innumerables fotografías junto a su pareja Priscila. En el último posteo, compartió una imagen en la que ambos aparecen abrazados y en la que el hijo del exmandatario redactó: “Sí, sí es todo lo que necesito mejor si no molestan gracias”.

Ese mismo posteo cosechó más de 300 Me Gusta y acumuló más de una decena de elogios por parte de sus seguidores en los comentarios, como: “Me parece muy bien que esté acompañado. Cada uno elige lo que le gusta y lo que quiere”; “Es hermoso ver a dos personas que están felices y bien. Bendigo a esta relación”; “Sean muy felices” y “Se los ve re enamorados”. Además, Antonella Menem también participó y plasmó un mensaje en respuesta al vínculo que formó su padre: “¿Yo sí puedo molestar? Te amo. Son tan lindos”.

El rechazo de Carlitos Nair y de Antonella Menem a la serie

Carlitos Nair contra la serie biográfica de su padre

Acerca de la serie que protagonizará Leonardo Sbaraglia como Carlos Saúl Menem, tanto Carlitos Nair como Antonella Menem rechazaron la idea de que salga al aire tal producción, ya que según ellos no se comunicaron en ningún momento para confirmar datos biográficos. Además, el hijo del exmandatario aseguró en Intrusos (América) que “está mal contada” la historia de su madre, Martha Meza. Otra de las cuestiones sería el dinero, ya que ambos coincidieron en que no reciben nada a cambio.

