“No es para cualquiera”: Oscar Ruggeri criticó a Cristiano Ronaldo por su error ante Porto

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, cruzó al delantero de Juventus, Cristiano Ronaldo, por su rol en el tiro libre que terminó con el segundo gol de su rival, Porto, y que ayudó a la clasificación definitiva a los cuartos de final de la UEFA Champions League. En la imagen, se ve claramente que Ronaldo desarma la barrera y la pelota pasa por el lugar que él debía estar protegiendo.

En la edición de este martes del programa que conduce Sebastián Vignolo, a Ruggeri le mostraron el gol y, desde su lugar de férreo exdefensor, dio su cruda opinión: “No. Bueno, yo te voy a decir algo. Esto es para todos. No todos pueden ir a la barrera. No es para cualquiera. Muchos se dan vuelta. Lo bueno es decir: disculpame, yo a la barrera no voy, porque me voy vuelta”.

Luego, el animador televisivo le preguntó a su compañero qué jugadores deben ser elegidos para ocupar ese lugar, y el “Cabezón” respondió: “Yo, ahí que vos sabés que van a patear al arco y termina, los dos centrales tienen que estar puestos en el medio”. Acto seguido, el exjugador añadió que es preciso poner gente que sea “para la barrera”. Cuando Vignolo le consultó si Ronaldo se había dado vuelta para que no le pegara en cara, Ruggeri lo desestimó, pero sí explicó que a los delanteros “no les gusta” ocupar ese lugar “porque se dan vuelta”, y el balón puede, por ejemplo, terminar impactando en sus pechos y desviar la pelota al arco. “No es para todos”, concluyó.

El exentrenador italiano y actual comentarista televisivo Fabio Capello no tuvo piedad con Ronaldo, y dijo que lo que hizo es “imperdonable”: “No puede tener miedo a ser golpeado”, agregó el extécnico de A.C. Roma y Milan, entre otros equipos. En tanto, los diarios italianos Tutto Sport, Corriere dello Sport y Gazzetta dello Sport decidieron poner en sus portadas una foto del Cristiano Ronaldo con su expresión de lamento por lo sucedido.

El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita AFP

Incluso, ya empezaron a surgir rumores sobre un posible fin de ciclo de CR7 en La Vecchia Signora. Es que las estadísticas a nivel continental tampoco lo respaldan al cinco veces ganador del Balón de Oro: desde que llegó al equipo turinés, el crack luso marcó 14 goles en las tres ediciones que jugó con el equipo italiano en la máxima competencia europea, lo cual representa uno menos (15) de los que marcó en su última Champions con el Real Madrid.

