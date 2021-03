La chicana de Marcelo Sottile a Sebastián Vignolo por “blindar” a River

El conductor de ESPN, Sebastián Vignolo, decretó este lunes en su comentario editorial que “River está blindado”, en relación a la presunta falta de críticas que recibiría el conjunto millonario en sus momentos adversos. Luego, uno de los panelistas del programa, Marcelo Sottile, le repreguntó al “Pollo” sobre el tema, y tuvieron un intercambio de palabras al respecto.

“Boca y River se tienen respeto. Tienen miedo a perder, que por más que le toque a Boca o a River, el estado de ánimo va a ser similar. Alguno me va a decir: si pierde River contra Boca no pasa nada, y si pierde Boca contra River es un caos. Últimamente, da la sensación de que River está blindado. No pasa nada. Y yo creo que algo pasa, por más de que siga siendo el mejor equipo de la Argentina, y (Marcelo) Gallardo el mejor técnico hoy de América”, afirmó el Vignolo al comienzo del envío que conduce.

Tras finalizar sus palabras, Sottile retomó lo que dijo su compañero casi al pasar, y le hizo una pregunta: “Vos dijiste algo fuerte en la editorial, que me quedó casi como un título, y te quiero preguntar, desarrollar la nota y qué significa. Justamente a vos. ¿Qué es que River está blindado?”. Acto seguido, Vignolo contestó: “Siempre me da la sensación de que River está más cerca de ganar que el otro. Me gusta la búsqueda, el camino que recorre River para tratar de llegar al gol. Ahora, tampoco puede ser que si River tiene un central que el otro día no jugó bien, es más, había gente que estaba indignada porque yo dije que (Héctor David) Martínez jugó mal. Y bueno. La verdad que no jugó bien. Hay veces que a River se le puede tocar la oreja”, estimó.

Marcelo Gallardo también dijo presente en la entrega de los Konex: compartió el premio como el mejor DT con Diego Simeone Alejandro Guyot - La Nacion

No conforme con la respuesta de Vignolo, Sottile retrucó: “Eso es que se enojan, no que están blindados. Pareciera que están protegidos, ¿por quién? Porque viste que hay un señor de los accidentes que en algún momento dijo: sí, perdió pero no pasa nada”. Ante algunas derrotas de La Banda, Vignolo utilizó esa palabra para caracterizar lo sucedido con River, por ejemplo, en la final de la Copa Libertadores 2019. El comentario del “Cholo” recibió el apoyo de “Chavo” Fucks, quien consideró que “hay un cerco” en torno a la cobertura mediática del millonario. Después, el relator deportivo, sin darse por aludido tras el comentario de Sottile, explicó que usó la palabra “blindado” porque parece que en club millonario “nunca pasa nada, pierde y no pasa nada”, mientras que cuando Boca gana 7 a 1, se lo cuestiona. Al mismo tiempo, el narrador de fútbol admitió que “las dos cosas tienen un poquito de cierto”.

Sobre el superclásico del próximo domingo, Vignolo consideró que el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, “se juega mucho más que un partido”, y aclaró que no se refería a su “continuidad”: “Si le toca perder, va a seguir siendo el técnico de Boca. Eso, está garantizado. Me parece que está pensando en cómo sorprender a River para que River tenga alguna complicación”, avisó.

Además, destacó el rol de los entrenadores, y consideró que el “Muñeco” es más preponderante en su equipo que Russo en Boca. Sin embargo, pidió no “subestimar” al técnico xeneize: “Después, puedo decir hizo mal los cambios, no me gustó el entretiempo contra Santos, desarmó lo que andaba bien contra Sarmiento, se equivocó en un momento no pudo manejar el grupo, le hablaba un jugador que no podía hablar”. Por el lado de Gallardo, Vignolo dijo que el Muñeco advirtió que su volante central, Enzo Pérez, “está muy solo”, motivo por el cual “le quiere colocar a alguien en el medio”.

Respecto de los pronósticos para el partido, el conductor televisivo consideró que no está “50 y 50″, pero pidió “cuidado” porque le parece que Boca “está estudiando bien de qué manera complicarle la vida al River de Gallardo, que siempre lo volvió loco”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



"YO CREO QUE ESTÁ MEJOR RIVER"



La editorial de @pollovignolo para este miércoles analiza las posibles variantes que plantean los entrenadores de cara al Superclásico. pic.twitter.com/0OBWIcvPJX — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 10, 2021

Finalmente, en cuanto a lo estrictamente deportivo, Sottile evocó una frase del “Cholo” Simeone para explicar una situación de River: “Aprender a jugar mal”, y desarrolló su punto: “Racing le dio ventajas (en la final de la Supercopa Arrgentina), y después cuando está mal, llega a una media. No es que Argentinos Juniors el otro día lo bailó, no es que Estudiantes lo bailó, porque tiene trabajo, funcionamiento”, concluyó.

#ESPNF90 📺 | ESPN



"RIVER APRENDIÓ A JUGAR MAL"



¿El Millonario tiene una línea de rendimiento mínimo que mantiene la identidad más allá del resultado? Así lo analizó @cholosottile. pic.twitter.com/OfaCYnIrg5 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 10, 2021

LA NACION