“No podés pasar ni por la puerta”: el picante cruce entre Falcioni y Ruggeri por su pasado en Boca

El entrenador Julio César Falcioni fue entrevistado este lunes por los periodistas del programa Equipo F (ESPN). En ese marco, el Emperador tuvo un picante cruce con el exfutbolista Oscar Ruggeri, a quien le enrostró el mal recuerdo que dejó en Boca Juniors.

En primera medida, el exfutbolista de Boca y River rompió el hielo, al evocar un gesto que tenía Falcioni en los campos de juego. “Se tiraba el rubio con los pelos, salía en la foto”, dijo sobre el arquero. “Cada uno tenía lo suyo...”, acotó Luciana Rubinska. “Lo que podía”, añadió el ex América de Cali.

Luego, en el hipotético caso de que Falcioni fuera tentado para dirigir Boca, el relator Miguel Simón le preguntó con quiénes se contactaría para que le dieran más información sobre el club, en caso de que no conociera su idiosincrasia. “Llamaría a amigos que me podrían decir como es. Por ejemplo, yo tengo a Carlitos Ischia. Oscar no puede pasar ni por la puerta”, lanzó, entre risas, a modo de contraste con el técnico anterior.

El experimentado DT estalló de risa, así como los periodistas. Sin embargo, Oscar apenas esbozó una sonrisa en silencio. “Vos no podés pasar ni por la puerta”, reiteró Julio, ahora, dirigiéndose de manera directa al Cabezón. El comentario fue refrendado por el conductor Sebastián Vignolo. En su retruco, Ruggeri le repreguntó: “¿Vos podés pasar por todas las puertas de todos lados?”, y “asumió” su historia con Boca.

Lejos de respaldarlo, el Emperador le contestó al exdefensor: “Yo creo que sí, puedo mirar a todos de frente”. Con sorna, el exjugador de la selección argentina agregó: “Cómo me gustaría salir a caminar con vos”. Para concluir el intercambio, el DT de 66 años contestó: “Yo ya estoy retirado”.

Más adelante en el programa, el comentarista deportivo le reprochó: “Vos no podés ir a Lanús. Yo puedo ir a Lanús, vos no”. Más serio, el ex técnico de Independiente recordó que “la gente de Lanús se comportó muy bien conmigo: cuando estuve enfermo, pusieron en el tablero electrónico que me recuperara; cuando pasó lo de mi mujer (NdeR: falleció en 2021), lo mismo”.

Además, reveló que, en 2002, estuvo cerca de convertirse en técnico del Granate, pero ya había comprometido su palabra con Banfield. “Lo que es el destino...”, sumó Rubinska. En el 2009, Julio César se convertiría en el único director técnico campeón con el Taladro. Además, consiguió un subcampeonato, y llegó por primera vez con el club a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En otro orden, Ruggeri le consultó a Falcioni si habla en profundidad con su cuerpo técnico. Sin dudarlo, Julio reveló que, a pesar de las apariencias, le da “mucha participación” a sus colaboradores. Asimismo, dio muestras de su estilo de trabajo, y señaló que suele hablar “todas las semanas con el presidente del club” que le toque dirigir, para saber “qué opina”. “Después, hago lo que quiero yo. Pero tengo que tener conocimiento de lo que ve o quiere”, concluyó.

