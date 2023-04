La terminante decisión que tomó Oscar Ruggeri sobre su dieta: “Me voy a despedir”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reveló este lunes que tomó una fuerte decisión sobre su alimentación y lo compartió con toda su audiencia. Con gran expectativa, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, introdujo el tema, y contó que el Cabezón iba a dar una información sobre su futuro. “Atención portales”, bromeó.

Sin quitarle importancia al asunto, Ruggeri aclaró: “Es serio, eh. ¿O no?”. “Es una decisión. Yo, la verdad, no estoy preparado hoy”, respondió Vignolo. Por su lado, el exdefensor de la selección argentina reveló: “Vengo carburando. Yo ya la tomé”. A la vez, el Pollo señaló que se trata de una determinación “muy respetable”.

En ese momento, la producción puso al aire un video de Ruggeri mientras come, en el que cuenta que es “el último pollo” que comerá en su vida. “Empiezo a hacerme vegetariano. Me despido a los 61 años del pollo”, dijo Ruggeri.

En el programa, el exjugador dio detalles del momento en que se “despidió” del alimento. “Agarré la patita, la tiré a la basura y dije: ‘Listo, no como más pollo’”. Intrigados, sus compañeros le preguntaron si se había vuelto vegetariano, o simplemente, dejó de comer un animal. “Voy por cortes. Me despedí del pollo”, aclaró.

“Me hacen un asado, como el asado, y me voy despidiendo de las partes de la carne”, añadió. “Es una gira despedida”, acotó, entre risas, Cholo Sottile. Asimismo, dijo que tiene debilidad por un corte de carne en particular: el matambrito. “Me puede”, admitió.

Además del pollo, Ruggeri indicó que tampoco come vacío. “Voy por cortes”, insistió. “Vos venís a mí casa, hay pollo y vacío: no como. Como ensalada”. Además, señaló que su próximo paso sería “la despedida de las costillitas”. Por la particular conducta del columnista, su compañero, Federico Bulos, lo calificó como “un trucho”.

“Se lo deja de a poco”, dijo Ruggeri respecto de la carne. En cuanto a su nueva alimentación, contó: “El otro día comí un pedacito de la hamburguesa de garbanzo, no son tan ricas. Tengo que comer y tragar con agua”. “Le podés poner un poquito de queso, tomate y ahí va mejor”, lo aconsejó su colega Morena Beltrán.

Para concluir el tema, Vignolo sentenció que Ruggeri “no está preparado” para cambiar toda su dieta, algo que el propio Oscar verificó. “No dije ‘ya soy vegetariano’. Voy a ir haciéndome. Voy camino. Me tengo que ir despidiendo de las cosas”. Por otra parte, dijo: “Me gusta mucho el pescado, y ahí estoy complicado para dejarlo”.

Cuando Navarro Montoya le dijo que se “apuró” en hacer el video, Ruggeri aclaró que no come más pollo. Y dio precisiones de su próximo desafío: “Ya me voy a despedir. Y les voy a decir: señores, no como más costillitas”. El Cabezón contó que muchas personas en su familia tienen una dieta vegetariana, por lo cual, le será más sencillo encontrar opciones alternativas a la carne, siempre con los cuidados necesarios del caso.

LA NACION