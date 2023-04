El contrapunto entre Morena Beltrán y Oscar Ruggeri sobre la colecta de Santiago Maratea en Independiente

escuchar

Los columnistas de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri y Morena Beltrán, protagonizaron esta semana un contrapunto sobre la colecta solidaria que lleva adelante el influencer Santiago Maratea, con el fin de aliviar la situación económica de Independiente.

En primera medida, respecto de la acuciante situación institucional y deportiva que vive Independiente, Ruggeri opinó que, “no pueden funcionar las cosas estando mal la cabeza”, en ningún tipo de organización. En ese momento, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, evocó la medida de Maratea, que cuenta con el aval de la Comisión Directiva.

Allí, Ruggeri manifestó su incredulidad en cuanto al presente que atraviesa Independiente, debido a que, en sus tiempos de futbolista, era una institución modelo. “¡Al ‘Rojo’! Cuando todos los que venían de Independiente a la selección, se nos reían porque tenían todo al día, cobrando las primas, los sueldos, los premios...”, recordó.

Luego, Vignolo retomó el tema de Maratea, y expresó: “No me parece mal un chico que trata de colaborar desde su lugar...”, tras lo cual, Ruggeri le preguntó, intrigado, “a dónde va la plata” que podría recaudar el influencer. “A Independiente”, contestó rápidamente la periodista Morena Beltrán, quien calificó a Santiago como “uno de los pocos tipos creíbles” que hay “hoy en día en la Argentina”.

Para ser más preciso, el Cabezón reformuló su pregunta, y le consultó a Morena “qué agujero van a tapar” en Independiente. Beltrán explicó: “Primero, lo que va a intentar subsanar es la deuda con el América que hace que Independiente esté inhibido”. Acto seguido, el exdefensor de la selección argentina replicó: “Una sóla cosa, porque hay un montón...”. Después, el exjugador aclaró que no le “echa la culpa” a Maratea.

A su turno, el relator Federico Bulos trazó una analogía entre la salud de una persona y el club: “Yo, si necesito un respirador artificial para vivir, no me interesa quién me lo da, de qué palo viene, de qué lugar. Acepto la ayuda porque la necesito. Me importa nada. Hay que salvar a Independiente”.

En tanto, Morena dijo no entender “por qué se estigmatiza que haga una colecta”, a lo que Bulos respondió, críptico: “Porque se sospecha otra cosa”, en alusión a la supuesta intromisión de la dirigencia política nacional en el club. Por su lado, Beltrán consideró que se “estigmatiza” la movida de Maratea “porque va un influencer a ayudarte” cuando, desde su opinión, se trata de “una ayuda genuina del hincha de Independiente”.

Además, indicó que los seguidores del Rojo “miran con buenos ojos” la iniciativa del comunicador “porque no confían en los dirigentes”. Por último, Vignolo admitió que “le gusta lo que quiere hacer este chico”, en relación a Santiago Maratea.

En una reciente publicación, el influencer dijo no tener precisiones respecto de los tiempos de la colecta, pero dio una pista. “Por ahí antes del partido contra Belgrano de local en la cancha de Independiente, por ahí para esa fecha ya estemos en la mitad de la colecta”. El encuentro entre el Rojo y el pirata cordobés se disputa este domingo 30 de abril.

