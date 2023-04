Oscar Ruggeri retó en vivo a un exjugador de la selección que tuvo un problema de salud: “No le da bola a nada”

escuchar

Este jueves, algunos excompañeros de la selección argentina de Oscar Ruggeri visitaron el programa F90 (ESPN), del que el Cabezón participa como columnista. Quien primero llegó al estudio fue Oscar Mago Garré, quien en noviembre de 2022, antes de dirigirse a Qatar para presenciar el Mundial, tuvo un grave problema de salud que le impidió asistir a la cita máxima del fútbol.

Fue el propio Garré quien se refirió al tema. “Estoy bien, no sé si se enteraron que tuve un problema de salud, pero se ve que el de arriba me dijo ‘quedate un tiempito más’” contó, con humor, en el comienzo de la entrevista. El conductor Sebastián Vignolo procedió a preguntarle si, previo al evento, se hacía “controles” médicos, a lo que el exjugador de Ferro contestó con sinceridad: “Ahora sí, antes no”.

El comentario de Garré generó el enojo de su amigo Ruggeri. En ese momento, dio detalles de su relación, y reveló que ya le habían advertido los problemas que podía acarrearle fumar cigarrillo. “Lo cag... a pe... por el chat que tenemos porque no le da bola a nada”, indicó el exdefensor, en relación a sus consejos para que deje el vicio.

Seguidamente, Vignolo le preguntó a Garré si, tras su problema de salud, dejó de fumar. “Sí, claro” se sinceró el Mago, quien precisó: “Fumaba un paquete por día”. Irritado, Ruggeri descreyó de su amigo, y aseguró que fumaba más de lo que dice: “Comúnmente, el fumador que te dice ‘fumo 4 o 5′, fumo un paquete... ¡fuman dos paquetes!”.

Asimismo, Ruggeri reveló una anécdota de los encuentros entre los campeones del mundo en establecimientos gastronómicos públicos. “¿Viste que ahora se tienen que ir afuera (cuando fuman)? ¡Estaba más afuera que comiendo con nosotros!”.

¿Qué le pasó a Garré?

Según contó el protagonista, “a la una y media, dos de la tarde”, mientras manejaba, tuvo tres infartos. “La señora lo miró y no se bajaba del auto. Se empezó a sacar la remera, ¿no?”, acotó Ruggeri. “Se llama pisada de elefante, es como que se te comprime el pecho. Empecé a transpirar y me descompuse. Tuve tres paros cardíacos. El cardiólogo me dijo que pudo haber sido por el corazón de deportista que aguanté los tres paros”.

A la vez, aseguró que “sí”, le cambió la vida, haber pasado por semejante trance. “Siempre fui obsesivo con la familia, en tratar de siempre estar atento a los nietos, y ahora quiero disfrutar un poco más con mi señora”, contó, y añadió que su idea es viajar juntos.

Más adelante, Ruggeri recordó que, “físicamente”, Garré “era una bestia”. En otro reto, Oscar le recriminó a su excompañero: “Después engordó, mirá lo que es...”. En su defensa, aseguró que, si trabajara en televisión, por ahí bajaría “unos kilos”, y en broma, remató: “Carlos (Bilardo) decía: después de jugar, subís un kilo por año. Yo estoy en deuda todavía”.

