Si disputar unos Juegos Panamericanos es especial para miles de atletas, hacerlo como local no tiene parangón. Y las Diablas chilenas, la selección femenina de hockey, esperaron esta cita de Santiago 2023 como pocas cosas. Se trata de un equipo que en los últimos años cumplió con sueños históricos, como disputar el primer Mundial de mayores el año pasado y que se ilusionó por años con esta competencia que de ganar, tendría un premio mayor e inédito para ellas: la clasificación olímpica a París 2024. Sin embargo, en el plantel hay una ausencia que aún se siente y que ellas no quieren dejar pasar por alto: su arquera histórica y emblema del hockey chileno, Claudia Schüler, quien falleció a fines de marzo. Por eso este jueves le rindieron un sentido homenaje en la antesala del partido ante México, por el grupo B de los Juegos Panamericanos que se disputan en el Centro Deportivo de Hockey Césped del Parque Estadio Nacional.

Antes de iniciar el encuentro, las Diablas hicieron el precalentamiento con una remera que rezaba “11+1 PARA SIEMPRE”, con el N° 1 identificatorio de Schüler y su nombre. Y también la usaron al momento de entonar las estrofas de su himno nacional: “No tenemos claro si usaremos esa polera (remera) en todos los partidos, pero queríamos hacerle un homenaje en los Panamericanos y después del partido estuvo su imagen en la pantalla, habló su novia y fue un lindo momento para recordarla”, le detalló a LA NACION Manuela Urroz, una de las figuras de la selección chilena que tiene como head coach a Sergio Vigil, el legendario entrenador de Las Leonas.

El equipo chileno precalentó y cantó el himno con una remera en homenaje a Claudia Schürer Felipe PoGa/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Urroz, además una de las capitanas del equipo, hizo cuatro goles en el estreno por 10 a 0 ante México y le dedicó cada uno de ellos a su compañera fallecida el 27 de marzo, a los 35 años. “Obviamente este ha sido un año bien duro para nosotras como equipo, acompañándola en el proceso de su enfermedad hasta su partida. Nos quedamos con todo lo que nos dejó, lo que nos enseñó como persona y como jugadora, la recordamos y nos inspiramos en ella todos los días”, contó.

Claudia Schürer era una de las grandes referentes de las Diablas, con más de 15 años en la selección mayor y falleció después de pelear contra un cáncer que inició cuando le descubrieron un tumor detrás de un ojo y se complicó cuando le hizo metástasis en el hígado y en otras partes del cuerpo. Entre el inicio de su lucha y el final, con tratamiento mediante, Schürer disputó, por ejemplo, la Copa Panamericana también en Santiago de Chile y fue elegida como la mejor arquera del torneo que ganó la Argentina. Además, a mediados de 2022 participó de un momento que constituyó un hito para su país: la primera participación en un Mundial de mayores, el de España-Países Bajos. Tras ello, la enfermedad empezó a complicarse y sus compañeras más que nunca la acompañaron en cada paso. Incluso, sólo unos días antes de su fallecimiento había participado de una clínica en la que volcó conocimientos y enseñanzas.

“Siempre lo sentimos, una piensa que ella sí o sí hubiera estado acá siendo un ejemplo, dando todo en la cancha, así que la echamos mucho de menos, obviamente. Este torneo y lo que sea que venga van a ser para ella”, dijo Camila Caram, otra de las capitanas y jugadoras más representativas de las Diablas tras el debut en los Juegos. Y su turno, Cachito Vigil cerró: “Sentimos el apoyo del cielo, de su papá, su mamá y su familia que siempre están con nosotros. Estamos aprendiendo a relacionarnos de otra manera, desde otra dimensión. Y también ella nos está ayudando a creer que hay otra dimensión. Todos los días Claudia cuida al equipo. Fue un momento maravilloso que lo pudo disfrutar toda la gente. Porque Claudia no sólo fue la mejor arquera que vi en toda mi vida sino que también fue una persona de unos valores extraordinarios y una sensibilidad inmensa. De esas personas que uno no puede no querer con todo el corazón”.

Manuela Urroz (en el centro) y las Diablas chilenas dedicaron los goles y el triunfo a su compañera fallecida JAVIER VERGARA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

