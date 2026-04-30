River vs. Bragantino hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Sudamericana

River Plate y Bragantino de Brasil chocan este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Cicero de Souza Marques de Brasil y con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el cotejo correspondiente a la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, que previamente tiene el duelo entre Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El conjunto brasileño figura tercero en la clasificación general del Grupo H con tres unidades al igual que Carabobo, pero los venezolanos están por encima por haberse impuesto 1 a 0 en el duelo entre sí en la jornada inicial. El combinado dirigido por Vágner Mancini se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025.

El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a principios de este año proveniente de Fortaleza. No obstante, cuenta con el defensor uruguayo Agustín Sant’Anna, de breve paso por el Millonario.

River, por su parte, lidera la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos. En la primera fecha empató 1 a 1 como visitante con Blooming por los goles de Sebastián Driussi -R- y Antony Vásquez Arcila -B- y en su estreno como local, en la siguiente, derrotó por la mínima diferencia a Carabobo gracias a otro tanto de Driussi. El atacante es, justamente, una baja sensible para el cotejo de este jueves porque sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho en la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors en el Monumental 1 a 0 y está afuera por casi un mes.

Sin Driussi, el ‘Chacho’ tiene la duda en la ofesiva de ubicar como titular a Joaquín Freitas o Maximiliano Salas para acompañar a Facundo Colidio. La otra incertidumbre es si juega el ecuatoriano Kendry Páez o lo hace Ian Subiabre.

Eduardo Coudet tiene dos dudas en la formación de River para visitar a Bragantino de Brasil Manuel Cortina

El club que preside Stefano Di Carlo presentó oficialmente esta semana a Pablo Longoria como Director Deportivo. El español es parte de la delegación que está en Brasil y su función es novedosa en relación a las tareas que desempeña porque en su labor rinde cuentas a Di Carlo y a Enzo Francescoli, que es el Director Deportivo del fútbol profesional.

Posibles formaciones

Bragantino : Tiago Volpi; José Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

: Tiago Volpi; José Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Joaquín Freitas o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Los convocados de River vs. Bragantino

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Bragantino por la fecha 3 de la CONMEBOL #Sudamericana ⚽️#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/4xZqRyeOOf — River Plate (@RiverPlate) April 29, 2026

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.58 contra 2.94 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.03.

Bragantino y River nunca se enfrentaron entre sí, por lo que inauguran el historial con el choque de esta noche.