Independiente Rivadavia mantuvo su marcha ideal en la Copa Libertadores con 4-1 a La Guaira y un triplete de Álex Arce

Independiente Rivadavia confirmó su gran presente y dio otro paso firme en su primera experiencia en la Copa Libertadores. En el estadio Malvinas Argentinas, de la capital de Mendoza, goleó por 4-1 a La Guaira por la tercera fecha del grupo C, sostuvo el puntaje ideal y quedó muy bien posicionado con miras a la clasificación. La figura fue Álex Arce, autor de un triplete en una noche en la que el conjunto mendocino volvió a mostrar contundencia y ambición.

Al canto de “para ser campeón hoy hay que ganar”, los hinchas impulsaron al local, que asumió el protagonismo central desde el inicio. A los 5 minutos su capitán, Sebastián Villa, desbordó por la izquierda y exigió al arquero Cristopher Varela con un remate que generó un rebote; allí apareció Matías Fernández, que envió la pelota por encima del travesaño.

Independiente Rivadavia sostuvo la intensidad y se hizo fuerte a partir de envíos desde las bandas, pero le costó traducir en situaciones claras de gol ese dominio. Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa a los 27 minutos: Fernández centró desde la derecha y encontró un cabezazo del delantero paraguayo Arce, que definió con precisión para establecer el 1-0. El número 9 venía de convertir en el 5-1 en el clásico contra el Gimnasia mendocino, en la última fecha transcurrida del torneo Apertura.

El festejo de Alex Arce, tra marcar el primer gol del partido de cabeza para Independiente Rivadavia Instagram

El equipo dirigido por Alfredo Berti, fiel al estilo que lo posicionó como una de las revelaciones de la temporada, mostró pasajes de buen juego, con amplitud y control territorial, y limitó las respuestas de La Guaira. No obstante, a los 31 minutos una acción aislada derivó en el empate: tras un córner del argentino Franco Cáceres y una falla defensiva de la Lepra mendocina, la pelota le quedó a otro jugador albiceleste de La Guaira, Guillermo Ortiz, que definió arriba, sin posibilidades para el arquero Nicolás Bolbato. Así, el conjunto venezolano alcanzó la igualdad en una de sus primeras aproximaciones.

Hubo polémica, que se instaló a los 42 minutos. Un pase frontal largo para Villa terminó con el colombiano caído en el área ajena y el árbitro peruano Augusto Alfredo Menéndez Laos sancionó penal. La decisión quedó bajo revisión del VAR, que trazó las líneas y confirmó la habilitación del delantero, aunque persistieron dudas sobre la entidad del contacto, un supuesto empujón, del defensor lateral derecho Luis Martínez. El propio Villa se hizo cargo de la ejecución y, con un remate potente y cruzado, estableció el 2-1. El capitán, de 29 años, volvió a convertir tras una extensa sequía: su último gol había sido el 7 de agosto de 2025, contra Estudiantes, por lo que pasó 266 días sin marcar.

Lejos de conformarse, el equipo mendocino golpeó nuevamente de inmediato. Tras el saque desde el medio, Villa presionó, recuperó la pelota y desbordó para asistir a Arce, que definió y consiguió el 3-1 a los 46 minutos. Dos impactos en poco tiempo y justo antes del descanso dejaron golpeado a La Guaira con miras a la segunda etapa.

El tercer gol de la Lepra, tras el saque del medio

El segundo tiempo comenzó con un clima particular en el Malvinas Argentinas: desde las tribunas bajó la clásica melodía de El Padrino, interpretada con trompetas por hinchas, una tradición de la barra de la Lepra en los inicios de las mitades finales.

La Guaira intentó reaccionar, con mayor presencia en el campo ajeno, pero la intensidad del anfitrión le dificultó la tarea. En ese contexto, el entrenador Héctor Bidoglio, argentino nacionalizado venezolano, movió pronto el banco de suplentes e hizo ingresar a Alexis Rodríguez, el otro futbolista argentino del plantel visitante, en busca de mayor peso ofensivo.

A los 18 minutos de la segunda parte, una nueva acción colectiva amplió la diferencia. Un centro desde la derecha, seguido por otra intervención de Sebastián, derivó en un cabezazo de José Bobadilla para asistir a Arce, que definió y firmó su hat-trick para el 4-1 en una noche que ya era una fiesta para los mendocinos, claramente superiores. El delantero paraguayo, que suele portar la cinta de capitán, había sufrido una fractura de clavícula a comienzos de año, pero aun así se consolidó como el máximo goleador del equipo en 2026, con 7 tantos en 13 partidos, incluidos 4 por Copa Libertadores.

La esplendorosa actualidad de Arce no pasa inadvertida para Gustavo Alfaro, el seleccionador de Paraguay. El atacante compite con Adam Bareiro, de Boca; Gabriel Ávalos, de Independiente, e Isidro Pitta, de Bragantino, por hacerse lugar en el inminente Mundial, en el cual la Albirroja será adversaria de Estados Unidos, Australia y Turquía. Su entendimiento, humano y futbolístico, con Villa lo ayuda en esa carrera.

El festejo especial de Sebastián Villa tras marcar el penal, que será padre en los próximos meses Instagram

Con el resultado favorable a Rivadavia se dio una situación llamativa. Durante una pausa de hidratación se desató una fuerte discusión entre Matías Fernández y Villa. Berti intervino de inmediato y pidió calma, especialmente al mediocampista, que se mostraba visiblemente molesto, pero no trascendieron los motivos del cruce.

Y a los 26 el árbitro sancionó un nuevo penal para el local, por una mano tras un control fallido de Fabrizio Sartori que desembocó en un contacto con Ortiz. Sin embargo, a instancias del VAR, la decisión fue corregida ya que la infracción ocurrió fuera del área. El tiro libre fue ejecutado por Arce, pero el remate se estrelló en la barrera.

El 4-1 final reflejó con claridad la supremacía del conjunto mendocino, que sostiene una racha de 9 partidos sin derrotas y cuyo presente ilusiona, dados los 14 triunfos, 3 empates y 2 caídas en el año. Con tres victorias por la Copa en tres presentaciones, Independiente Rivadavia no solo se afirma como una de las revelaciones del torneo, sino que además empieza a encaminar su clasificación, con un funcionamiento sólido y un goleador en estado de gracia.