Oscar Ruggeri encaró a un excompañero de la selección y le preguntó por su ausencia en México ‘86: “No me acuerdo”

El exfutbolista y educador Claudio Marangoni asistió este lunes por la noche al programa Equipo F (ESPN), donde su excompañero en la selección argentina, Oscar Ruggeri, le preguntó por su ausencia en el Mundial México 86′, que coronaría a La Albiceleste como campeón.

“Maranga” formó parte, inicialmente, del proceso que comandó Carlos Bilardo. De hecho, fue convocado para el primer partido del ciclo, disputado frente a Chile, en 1983. Por eso, en el programa, mostraron la imagen que se sacó el plantel en la previa de aquel encuentro.

Intrigado, Ruggeri encaró a su excompañero, y le preguntó: “Tengo clarísima la foto, el partido de Chile. Pero después te perdí, como diciendo: ‘¿Qué pasó con Maranga’. En ese camino que nosotros fuimos para México, y vos no llegaste...”.

“¿Qué pasó? Yo también me preguntaría. Yo tenía una relación con Bilardo (creo que vos sabías) que se quebró. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo lo conocía desde mucho antes de la selección. Tengo cartas de él, de Colombia, que me mandaba. Conocía a Bilardo, a la familia, de mucho tiempo”, explicó. Luego, el exvolante de Independiente, San Lorenzo y Boca reveló, respecto de su vínculo con el entonces DT: “Algo que yo desconozco se quebró. En una charla con él, no pudo explicarme”.

Después, Oscar le consultó si jugó la eliminatoria rumbo a México en 1985. “Eso, no lo recuerdo”, se sinceró el Cabezón. Contundente, Claudio respondió: “No. Yo jugué más o menos 12 partidos, ¿y qué pasó? No lo sé, porque yo no tengo la respuesta”.

Acto seguido, la periodista Luciana Rubinska le consultó a Marangoni si se trató de una cuestión “futbolística” su alejamiento de la selección. “La verdad es que no lo sé. En el ‘78 también estuve convocado, y en el ‘82, también, pero tampoco me tocó. La selección es una cosa esquiva. Ernesto Duchini dirigía la sub-17. Yo tomaba el colectivo porque él venia de Chacarita y yo de la zona norte. Me lo encontraba y para mí era como un padre. Él me convoca en el sub-17. Jugaba un muchacho en Atlanta en mi puesto (Catalano). ¿Yo qué pensaba? Técnico de Chacarita me convoca, me va a llevar, pero no me llevo. Y era como un padre para mí”.

Con humor, arriesgó: “Debe haber sido por cábala, porque cada uno que no me llevaba, salía campeón del mundo. Se debe haber corrido esa bola”. Al mismo tiempo, aclaró que siempre tuvo “muy buena relación con los futbolistas que fueron, porque tanto Gallego (en el 78′) como Batista (86′) son jugadores admirables, y mejor de lo que lo hicieron, yo no lo podría haber hecho. Me parece que esto estuvo bien, y que todo no podés en la vida”.

Claudio Marangoni no formó parte del plantel de México 86

A la vez, reconoció que, al ponerse la camiseta de la selección argentina, sentía un “escozor”, y lo recorría una sensación en el cuerpo de carácter espiritual. “Decía, ¿por qué me das esta oportunidad, ¿por qué me bendecís con esto?”, en relación a una posible entidad divina.

LA NACION