“Sos corporativo”: Luciana Rubinska cruzó a un compañero por defender a Sebastián Battaglia

Luciana Rubinska, conductora de F12 (ESPN), cruzó este martes al mediodía a su compañero de programa, el exfutbolista Mariano Juan, en el marco de un debate sobre la continuidad del entrenador Sebastián Battaglia al frente del primer equipo de Boca Juniors. “¿Por qué nosotros de acá tenemos que decir si se tiene que ir o no?”, cuestionó el exjugador. Allí, la periodista retrucó: “¿De qué querés que charlemos? Uno puede hacer el análisis...”.

Convencido, el exjugador dijo cuál debería ser el tema de discusión a tratarse en el ciclo que ella animó en reemplazo de Mariano Closs. “De cómo juega el equipo. Las decisiones las tomará el Consejo. Hablemos de cómo juega el equipo, no de qué va a pasar en un futuro. Si se queda sin trabajo, o no, dependerá de los dirigentes de Boca o del Consejo, no de nosotros acá que tengamos que plantear por qué se queda o por qué no se queda...”.

En ese momento, Rubinska le endilgó: “Ahí, sos corporativo”. El columnista no negó la acusación de su compañera, y justificó su postura. “Sí, soy corporativo, porque es un muchacho que está trabajando, al margen de que le va bien, mal o regular”, respondió el exvolante central de Ajax, Huracán y River Plate, entre otros equipos.

Luego, el exdeportista indicó quiénes son los que deben respaldar al entrenador: “El problema no es que no te tengan confianza los dirigentes o el Consejo: son los futbolistas”. Al respecto, subestimó la importancia que tengan las declaraciones ante la prensa de los protagonistas sobre el director técnico: “Lo que digan, no lo tomen en serio. Tomen en serio lo que hacen dentro del campo. Yo puedo salir y decir: ‘respaldamos al técnico a muerte’, y el domingo lo tengo que demostrar”, aseguró.

La comparación de Rubinska entre Battaglia y un exentrenador de la selección argentina

Por otra parte, la cronista reparó en un detalle sobre la actitud del “León” en relación a un puesto del campo de juego, y confesó que su comportamiento le recuerda al de un exdirector técnico de la “Albiceleste”. “No tener en claro quién es tu numero cinco, que es lo que marca cómo quieren jugar tus equipos, los cambios que ha hecho con esa posición, a mí me hace acordar mucho al (Jorge) Sampaoli de la Selección del Mundial. La falta de juego, de encontrar lo que vos querés en un equipo, lo llevó a cambiar interminable cantidad de veces”, evocó.