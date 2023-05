Oscar Ruggeri opinó sobre el presente de Darío Benedetto en Boca Juniors y fue contundente

escuchar

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), opinó este viernes acerca del presente del nueve de Boca Juniors, Darío Benedetto, y no dejó lugar a dudas. Para el Cabezón, las funciones que tomó por fuera de lo deportivo lo desviaron, y es responsabilidad del entrenador recuperarlo para que recupere su mejor nivel. Asimismo, sospechó que cuestiones extrafutbolísticas puedan alejarlo de la consideración por parte de la dirigencia.

Mientras debatían sobre la incorporación de un posible centro delantero para el conjunto xeneize, en el próximo mercado de pases, Ruggeri consideró que “no es tan sencillo traer a un nueve” que reemplace a Benedetto, quien “hasta llegó a la selección argentina”. “Para mí, es un nueve bárbaro”, lanzó, tajante.

Al razonar sobre los motivos que pudieron haber influido en la baja de su rendimiento, el exdefensor estimó que Pipa “entró en un rol” que no le correspondía. “¿Te acordás cuando decíamos ‘no hay líderes’? Me parece que entró confundido, pensando que hay que gritar, que hay que hacerse ver, y los líderes nacen, se van formando, y aparecen en los momentos que tienen que aparecer, no hacen nada”.

Según Ruggeri, el exfutbolista del Elche se “metió tanto en la cabeza todo eso, que descuidó un poco lo que tenía que hacer en la cancha” y “en los entrenamientos”. En definitiva, para el exjugador, Benedetto “se confundió con todo eso de que se pedía un líder”. “Es probable que sí, de todas maneras, el equipo no lo ayudó mucho”, concordó el periodista Chavo Fucks.

Darío Benedetto podría volver a jugar este domingo, tras recuperarse de una lesión muscular Walter Manuel Cortina

Luego, el exfutbolista contó que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Benedetto, de habar “un montón de veces” con él, y repitió: “Me parece que eso (su rol) lo está llevando a no concentrarse en lo que tiene que hacer, que es jugar”. A pesar de todo, Benedetto sigue siendo el atacante de Boca con más goles en la temporada (cuatro en 11 partidos).

A la vez, Ruggeri consideró que el entrenador de Boca, Jorge Almirón, tiene que ser el responsable de ponerlo otra vez ahí arriba, ya que, según Oscar, el DT fue elegido para “potenciar jugadores”. Por último, el comentarista deportivo sospechó de que la dirigencia quiera hacer a un lado a Pipa, en función de los rumores sembrados por la posible llegada de nuevos goleadores para Boca. “Va más allá de lo futbolístico. No pasa solamente porque Almirón lo ponga y meta goles. ¡Tiene que pasar algo adentro!”, opinó.

“Para mí, lo quieren sacar, porque si yo tengo un nueve como Benedetto, agarro con Almirón: ‘loco, vamos a meterle a este pibe”, dijo, sobre la dirigencia del club azul y amarillo. En tanto, señaló que, respecto de otros posibles competidores en el puesto, Pipa cuenta con la ventaja de tener experiencia en el club: “Ya se puso esa camiseta, ya sabe estar en un momento acá arriba, en un momento acá abajo”, y puso como ejemplo a Lucas Beltrán: “En River, también vienen estos (por Borja y Rondón), y después juega el pibe”.

