Oscar Ruggeri, sobre el futuro de Cardona en Boca: “Le tienen que rescindir el contrato”

El panelista de “Equipo F”, Oscar Ruggeri, se expidió este lunes por la noche acerca de la situación del volante colombiano de Boca Juniors, Edwin Cardona, quien eligió tomarse vacaciones mientras su equipo cursaba una serie decisiva de Copa Libertadores.

Consultado sobre el tema por el conductor Sebastián Vignolo, Ruggeri respondió que, en su opinión, Boca debe “rescindir el contrato” del futbolista de 28 años. Además, pidió que la dirigencia sea coherente, y que en caso de que la institución tome esa medida, no utilice al jugador en una situación de emergencia, como la que esta noche tiene el conjunto xeneize por la falta de futbolistas.

Ruggeri estimó que la actitud de Cardona representa “una falta de respeto al vestuario” , y que si él ocupara un lugar de responsabilidad en el club de La Ribera, no lo dejaría jugar más en el equipo. En tanto, el “Cabezón” se puso en el lugar de los compañeros del volante cafetero: “Nos jugamos la vida en la Copa Libertadores. Si llegas a la final, 25 millones de dólares, de la cual hay que pagarle a Cardona un contrato importante. No es un jugador normal, hay que pagárselo; y no viene a jugar el partido más importante que tenía Boca, porque ganando ese partido se enfrentaba a River otra vez”, recordó.

La opinión terminante de Oscar Ruggeri sobre el futuro de Cardona en Boca

El exjugador consideró que en clubes como Boca no existen las vacaciones: “Si firmo un contrato que yo acepto de ir a un club como este, yo sé la responsabilidad que tengo. Ni en estos clubes, ni en la Selección, hay vacaciones. Nosotros tenemos una carrera corta”, dijo.

Edwin Cardona , Boca juniors Prensa Boca

Por último, Ruggeri estimó que si Boca jugara con público, “Cardona ni se acerca a la cancha” : “¿Sabés el banderazo que les mete y las puteadas que le encajan? ¿El hincha le va a perdonar esto, que los pibes salieron a jugarse un partido importante?”.

“Falta de ambición deportiva”

Por su parte, el comentarista Diego Latorre señaló que “lo más grave” de la actitud de Cardona es que denota una “falta de ambición deportiva”, e indicó que ese tipo de jugadores se “marchitan solos”: “Hoy, le toca jugar un octavos de final, y le va a dar lo mismo jugar un partido con el Inter de Miami sin gente”.

Asimismo, opinó que sólo sancionaría al jugador para que el grupo vea que “nadie puede hacer lo que quiere”: “Un tipo que prefiere quedarse de las vacaciones... no estoy en contra, son tan necesarias como el entrenamiento, pero teniendo la Copa Libertadores con la camiseta de Boca, sabiendo lo que representa para él primero y después para el hincha de Boca, es para decirle quédate tranquilo, anda a jugar a la playa ”.

LA NACION