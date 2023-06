Otamendi mostró los videos del cumpleaños de Leandro Paredes y hubo “pasos prohibidos”

escuchar

El que es campeón del mundo festeja lo que quiere, donde quiere y hasta cuando quiere. El jueves 29 de junio, Leandro Paredes cumplió 29 años y lo celebró con una gran fiesta a la que asistieron algunos de sus amigos más cercanos de la selección argentina... y por supuesto que hubo algunos guiños albicelestes. Una vez más fue Nicolás Otamendi, el “influencer” del grupo, el que mostró en sus redes la intimidad del festejo que tuvo a la banda de cumbia Ke Personajes como invitada.

Después de finalizar la gira por Asia, “La Scaloneta” se desparramó por el mundo para pasar sus vacaciones. Mientras Nicolás Tagliafico eligió Indonesia para descansar antes de arrancar la nueva temporada con el Olympique de Lyon, Paulo Dybala sobrevoló Nueva York en helicóptero con Oriana Sabatini. Por su parte, tras pasar unos días en Rosario, Lionel Messi y su familia se fueron a Las Bahamas.

Leandro Paredes festejó su cumpleaños con "La Scaloneta" y música de Ke Personajes (Foto: Captura de video IG @nicolasotamendi30)

Algunos de los futbolistas que pasan sus días en la Argentina fueron invitados a celebrar los 29 años de Leandro Paredes. Tras volver a ponerse la camiseta de Boca Jr. para la despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera, el mediocampista organizó una gran fiesta con familiares y amigos. Ambientada en color rojo, pasó una gran noche de jueves con algunos de sus amigos más íntimos de la selección: Nicolás Otamendi, que fue junto a Celeste Rey, Giovani Lo Celso y su pareja Magui Alcácer y también Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardozo.

A través de sus Stories, Otamendi incluyó a los fanáticos en la celebración. Grabó gran parte del show de Ke Personajes, la banda invitada, y dio cuenta del gran momento que pasaron “en familia”. Puro canto y algunos pasitos de cumbia. Así disfrutaron de la noche que tuvo a Paredes como gran protagonista, que incluso se animó a bailar al lado de Emanuel Noir, el vocalista. Camila Galante, su esposa y madre de sus hijos Victoria y Giovanni, también fue una de las que más entusiasmo le puso a la noche y se mostró muy cómplice con Alcácer y Cardozo, con quienes comparte una gran amistad.

El cumpleaños de Leandro Paredes con "La Scaloneta" (IG @nicolasotamendi30)

Como no podía ser de otra manera, no faltaron los guiños al Mundial de Qatar 2022. Paredes sopló las velitas con una layer cake celeste y blanca con detalles en dorado. En la parte superior tenía bombones haciendo juego, bengalas doradas y el número 5 -el de su camiseta- en el medio. A diferencia del “Feliz cumpleaños” tradicional, le cantaron una reversión de un tema de la cancha, “Boca, Mi buen amigo”.

El cumpleaños "albiceleste" de Leandro Paredes (IG @locelsogiovani)

Leandro Paredes habló por primera vez sobre qué pasó con el Papu Gómez en la selección argentina y fue tajante

Tras la Copa del Mundo, empezaron a surgir rumores de un distanciamiento entre Alejandro “Papu” Gómez, uno de los integrantes de la “mesa chica”, y el resto de sus compañeros. Después de Qatar no volvió a la cancha con el equipo. Las hipótesis fueron desde que fue a ver a una bruja para tener su lugar asegurado en la competencia hasta haber ocultado su propia lesión antes del Mundial. En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, Leandro Paredes habló por primera vez del tema y fue tajante.

“Son rumores que se dijeron en Internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada”, sostuvo el exfutbolista de la Juventus. “Es algo que salió y no sabemos el por qué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra”, continuó. Para cerrar expuso: “Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo, tratamos de no darle bola”

