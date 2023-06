Leandro Paredes habló por primera vez sobre qué pasó con el Papu Gómez en la selección argentina y fue tajante

escuchar

Luego de la conquista de la Copa del Mundo 2022 , comenzó a crecer un rumor en redes sociales acerca de un posible enfrentamiento entre Alejandro “Papu” Gómez y el resto de los jugadores de la selección argentina. Pero Leandro Paredes se refirió a este tema en una entrevista y fue tajante con su respuesta.

Los motivos que incrementaron estos rumores fueron las publicaciones de Instagram en la que el futbolista del Sevilla no tenía la misma interacción con los compañeros más experimentados de selección, incluso, en publicaciones como la de su última operación. Esto, a sabiendas de que durante la Copa América del 2021 y el Mundial 2022 cualquier publicación de Instagram había un alta cantidad de interacciones entre sí que se viralizaban por el buen clima que se vivía.

Comentarios de los seguidores que se repiten a lo largo de las últimas publicaciones de "Papu" Gómez Instagram: @papugomez_official

A todo esto se le sumó que el futbolista no fue convocado al partido de los campeones del mundo en el Monumental porque Sevilla no lo autorizó a viajar a causa de su lesión de Tobillo. No obstante, tampoco fue convocado a la última gira que se realizó por Asia, aunque esto podría deberse a rendimientos, gustos del entrenador y la posibilidad que le dio a las nuevas caras de la selección.

Uno de los rumores que nació fue que el “Papu” visitó una bruja en la previa a la competencia mundial para tener su lugar asegurado. Uno de los que compartió esta teoría fue el experiodista de ESPN, Gonzalo Cardozo, quien en su canal de YouTube dio detalles de cómo se enteraron los futbolistas de esta supuesta brujería. Cabe recordar que en esos momentos se lesionaron Giovanni Lo Celso, Nicolás González y Joaquín Correa.

Otro de los rumores fue que los nombres “pesados” del seleccionado se enojaron con el futbolista por haber ocultado su lesión en la previa al Mundial y haber jugado el primer partido contra Arabia Saudia entre algodones, en vez de darle la oportunidad a un compañero que estuviera al 100 por ciento.

Leandro Paredes se refirió al supuesto alejamiento de "Papu" Gómez de la selección

Sin embargo, ninguno de los protagonistas se refirió al tema que solo se trató en redes sociales o en las publicaciones en Instagram del “Papu”, donde los comentarios con más likes fueron: “¿Quién más vino a ver si alguno de la ‘Scaloneta’ comentó?”.

Este miércoles, Leandro Paredes, mediocampista de la selección, que tenía la cábala de ingresar al campo de juego con Gómez y Rodrigo De Paul, se refirió al tema por primera vez y fue tajante con su respuesta.

“Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el porqué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra”, declaró Leandro Paredes en una entrevista con el youtuber Ezzequiel.

Luego agregó: “Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo, tratamos de no darle bola”.

Esta es la primera vez que un futbolista de la selección se refiere a este tema que inquieta a los fanáticos de la selección argentina. Si bien muchos no creyeren la teoría de la “brujería”, de igual manera notaron que la relación entre los integrantes no es la misma. Cabe destacar que el futbolista mantiene contacto con los jugadores más jóvenes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

LA NACION