La fuerte confesión de Juan Román Riquelme tras su partido despedida

escuchar

El exfutbolista de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló este jueves tras su partido despedida, y dejó una fuerte confesión sobre su relación con la hinchada del conjunto xeneize. Además, se refirió al gesto que le dedicó en la fiesta a Diego Maradona, y eligió su momento favorito del encuentro que enfrentó a glorias del club contra un combinado de la selección argentina.

En una entrevista con el periodista Flavio Azzaro, en YouTube, visiblemente emocionado, Riquelme profundizó en una frase que mencionó en el discurso final de la fiesta dominical, y lanzó una sentencia contundente. “El otro día, cuando tuve la suerte de hablar, dije ‘el hincha de Boca puede vivir sin Riquelme, yo, sin ellos, no’. Es una sensación rara. Me acostumbré a vivir con todo ese cariño”.

En esa línea, aseguró sentirse “el hombre más afortunado del mundo” por su vínculo con la afición xeneize. “Yo no puedo recibir tanto cariño, tanto amor, eso es demasiado”, dijo, tras contar que lo recaudado en el partido despedida lo destinó a cubrir los gastos de organización y a la construcción de un gimnasio “para los chicos de inferiores”. “Mi sueño es que el predio sea cada vez más lindo, que tengas más comodidades, y que nuestro club no gaste un centavo”, añadió.

Respecto de su gesto hacia Maradona (se puso una camiseta con su nombre al final del discurso), Riquelme explicó: “Yo de chiquito tuve la suerte de verlo a él, todos queríamos ser Maradona. Fue lo más grande que vi de chiquito, y poniéndome más viejo, Messi fue lo más grande. Tuve la suerte de jugar con los dos, de poder estar en la despedida de Maradona, de que Messi esté el otro día... es todo un sueño. Yo no le puedo pedir más nada a esa pelota que es tan chiquita. Me dio demasiada felicidad. Maradona tenía que estar de alguna manera el otro día, y esperemos que su familia lo haya disfrutado”.

Luego, el conductor le pidió que eligiera su momento favorito del partido, y no lo dudo. “Que Agustín (NdeR: su hijo) haya jugado en la Bombonera con tanta gente. Le pregunté cómo la pasó. Todavía está que no lo puedo creer pero para él ha sido un día increíble para mí también, y espero que lo haya disfrutado muchísimo”. También señaló la admiración que su descendiente tiene hacia Messi, y lo que le significó haber compartido la cancha con él: “El otro día la pasó bien, estaba muy contento. Tuvo la suerte de estar en la cancha con el mejor jugador del planeta. En el hotel lo miraba a Lionel”, dijo, entre risas. Asimismo, reveló que Messi “siempre le manda la camiseta” suya a Agustín. “Él está grandote y las camisetas no le entran, y se enoja porque quiere andar con la camiseta de Messi y no se la puede poner”, añadió, con humor.

Sobre su carrera, indicó que el triunfo contra Real Madrid en la Copa Intercontinental fue el punto más alto de su carrera deportiva, y volvió a poner en valor la importancia de sus compañeros: “Yo no jugaba al tenis como Federer, que jugaba sólo: yo necesité de todos mis compañeros”, aclaró.

En otro orden, le dedicó un tramo de la entrevista a la gestión, y entre líneas, explicó por qué Boca no ha hecho grandes contrataciones durante su administración. “El presidente me deja trabajar tranquilo, nos hicimos cargo del fútbol. Desde que estamos, hemos tomado la decisión de que el fútbol no iba a dar perdida, siempre da a favor, que eso no es normal, y hemos sido el club que más títulos ganó”.

En tanto, ponderó la promoción de juveniles a Primera en los últimos cuatro años, y apuntó contra los medios por el tratamiento de la información: “Han debutado más de 30 chicos, por más que no lo digan en la tele. ‘Sorprendente debut de tal juvenil de Boca, y van 30 y pico, y si debuta un sólo jugador de tal equipo, debuta la joya de tal equipo. Para que tapemos lo bueno que hace Boca. Pero cuando uno se hace cómodo con el trabajo que hace tiene que disfrutarlo y es lo que hacemos. Estamos felices y cómodos”.

LA NACION