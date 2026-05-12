El Premier Padel P1 de Buenos Aires, reflejo de un negocio global que genera jugadores de elite y millones de dólares

Se naturalizó un fenómeno que hasta hace dos años nadie hubiera imaginado. Ni siquiera hasta dónde podría escalar. En el sur de la ciudad, el pádel encontró esta semana una postal inesperada: miles de personas entrando al Parque Roca como si se tratara de una final de Copa Davis o de una noche de NBA. Familias, chicos con paletas debajo del brazo, influencers deportivos, ex futbolistas, empresarios y fanáticos que se acomodan en las tribunas del Mary Terán de Weiss para ver a Agustín Tapia, Arturo Coello, Federico Chingotto o Alejandro Galán. Buenos Aires volvió a convertirse en una escala central del circuito mundial con el Premier Padel y confirmó algo que ya no parece una moda pasajera: el pádel explotó otra vez y la Argentina es un espacio seductor e ideal para el desarrollo de la actividad.

La escena tiene algo de revival y parte de fenómeno nuevo. Porque la Argentina ya había vivido una fiebre similar durante los años 90, cuando las canchas aparecían en clubes, estaciones de servicio, terrenos baldíos... Aquello, que parecía dispuesto a quedarse, terminó desplomándose. Ahora la historia ya luce definitivamente diferente, con otra estructura, otra lógica y, sobre todo, otra escala global.

El Premier Padel es hoy el circuito más importante del mundo y la estación de Buenos Aires para el torneo de categoría P1 se transformó rápidamente en una de las más convocantes del calendario. En 2025, más de 16 mil personas colmaron el Parque Roca y establecieron un récord de asistencia para un torneo de pádel. Y este año la expectativa volvió a crecer: hubo 89 parejas inscriptas, ocho canchas instaladas dentro del predio y una exhibición montada nada menos que frente al Obelisco, una imagen que funcionó como síntesis perfecta del momento que vive el deporte. Incluso, las jornadas de las semifinales, con entradas a valores cercanos a los 260 mil pesos, están prácticamente agotadas.

El fenómeno acompaña una expansión mundial difícil de encontrar en otros deportes. Según cifras de la Federación Internacional de Pádel, el deporte ya supera los 30 millones de jugadores en más de 130 países y mantiene un crecimiento sostenido en Europa, Medio Oriente y América Latina. España sigue siendo el gran faro, pero Italia, Francia, Suecia y hasta mercados emergentes como Reino Unido o Sudáfrica comenzaron a invertir fuerte en infraestructura y en torneos. En ese contexto es que el calendario 2026 de Premier Padel ya contempla 26 competencias en 18 países.

Pero la estación del circuito en este país es definitivamente especial, el público entiende el juego, consume el deporte y, según los propios protagonistas, genera una atmósfera distinta. Hay algo en el clima de las tribunas que mezcla fútbol, tenis y básquetbol... “Viven el deporte con la misma pasión que lo vivo yo, por eso Buenos Aires y Argentina,es tan especial para todos los jugadores”, dijo Francisco Paquito Navarro, parado frente al Obelisco.

La locura por el pádel empujó a montar una cancha en el Obelisco para hacer una exhibición que convocó a jugadores como Federico Chingotto, que integra la segunda mejor pareja del mundo junto a Alejandro Galán Julian Sarracino

Ese crecimiento también se refleja fuera de la cancha principal. La industria alrededor del pádel vive una expansión acelerada. Alejandro Lasaigues, ex número uno del mundo y uno de los organizadores del torneo, explicó que la evolución comercial del evento fue “exponencial”: de 16 stands comerciales en Mendoza 2022 se pasó a 44 en Mar del Plata y a 78 en Parque Roca.

El desembarco del circuito Premier Padel, impulsado por la Federación Internacional y respaldado económicamente por Qatar Sports Investments, modificó la dimensión del negocio. Hoy el circuito reparte bolsas multimillonarias y les permite a los mejores jugadores vivir exclusivamente del deporte, algo que hace algunos años era impensado. Los números ayudan a entender la magnitud del fenómeno.

Agustín Tapia, uno de los mejores exponentes del padel mundial instagram.com/premierpadel

Las principales figuras del circuito pueden superar ingresos anuales cercanos a los cinco millones de euros entre premios y contratos comerciales. Agustín Tapia, el catamarqueño que hoy ocupa la cima del ranking mundial junto con Arturo Coello, aparece como uno de los jugadores más cotizados del circuito. Sólo en premios deportivos, las mejores parejas pueden superar los tres millones de euros por temporada. A eso se le suman acuerdos con marcas de paletas, indumentaria, relojes, bebidas energéticas y sponsors personales.

El crecimiento comercial empujó también el valor de las exhibiciones y los contratos de imagen. Jugadores que hace pocos años compartían autos para viajar entre torneos hoy firman acuerdos internacionales y son protagonistas de campañas globales en la que las grandes marcas de automotrices de Europa los elige como la cara de la empresa. En el circuito ya circulan cifras similares a las de deportes consolidados de nicho: algunos acuerdos técnicos con marcas líderes superan los 750 mil o 900 mil euros anuales para las principales figuras.

Dentro de este escenario, el pádel argentino ya no se sostiene por una tendencia, sino que paulatinamente hay inversión internacional, con tiendas exclusivas para el deporte en la Argentina, como Bullpadel, con contratos televisivos que tienen a Disney como la cadena oficial para la transmisión de los partidos del circuito, con marcas que tiene unidades de negocio exclusivas para el pádel, como sucede con Adidas, y una industria que encontró un producto atractivo y expansivo.

Es por eso que Parque Roca durante una semana funciona como una vidriera perfecta para esta expansión constante. En la cancha estarán los mejores jugadores del mundo. Pero detrás de cada smash y cada recuperación imposible también se juega otra historia: la de una disciplina que dejó los complejos de barrio a consolidarse como un negocio global capaz de producir estrellas, millones y una nueva elite profesional.