Mapa de cortes y calles afectadas por la Marcha Federal Universitaria

La comunidad educativa se moviliza este martes hacia Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, en la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria. Se esperan cortes en gran parte del microcentro y una paralización casi total del tránsito en la zona.

La jornada de protesta alterará la dinámica habitual con interrupciones totales y parciales en distintos puntos clave. Las autoridades recomiendan evitar el perímetro afectado entre las 13 y las 19 debido al despliegue de las columnas de asistentes.

La convocatoria de la movilización, donde figuran horario y dirección (Fuente: Federación Universitaria Argentina) Instagram

El eje principal de la concentración se ubica en la Avenida de Mayo, que conecta el Congreso Nacional con la Casa Rosada. El esquema de cortes incluye calles estratégicas para la circulación norte-sur y este-oeste de la ciudad. Si bien se desconoce la disposición exacta, las calles y zonas más afectadas son:

Avenida de Mayo (corte total)

(corte total) Avenida Callao

Diagonal Norte

Diagonal Sur

Bernardo de Yrigoyen

Bartolomé Mitre

Bolívar

Tacuarí

Piedras

Salta

Calle Medrano

Entorno de Plaza Houssay

Perímetro de Plaza de Mayo

El transporte público también registrará modificaciones, ya que varias líneas de colectivos cambiarán sus recorridos por los bloqueos en las avenidas Rivadavia y Callao. La línea A de subte podría sufrir interrupciones o cierres preventivos en las estaciones Congreso y Sáenz Peña, según la cantidad de asistentes.

Cronograma de concentraciones

Los diferentes sectores universitarios y sindicales establecieron puntos de encuentro específicos antes de la marcha general. Por ejemplo, a las 13, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se reunirá en Callao y Bartolomé Mitre.

Las organizaciones fijaron distintos puntos de encuentro para la movilización Rodrigo Néspolo

Una hora después, a las 14, los gremios docentes se concentrarán en Plaza Houssay, mientras que la Universidad Nacional de las Artes (UNA) lo hará en Avenida de Mayo y Salta. A las 14.30, la comunidad de la UTN se agrupará en su sede de la calle Medrano.

A las 15, la CGT, CONADU y FEDUN ocuparán Diagonal Sur y Bolívar, además de los cruces de Avenida de Mayo con Tacuarí y Piedras. La Universidad Nacional de Quilmes iniciará su columna al mediodía en Bernal para integrarse a la movilización porteña en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. El acto de cierre en Plaza de Mayo está previsto para las 17.

El gobierno porteño sugirió utilizar como vías alternativas la Avenida 9 de Julio y Paseo Colón, aunque advirtió que ambas presentarán congestión por el desvío de flujo vehicular.

La normalización del tránsito comenzaría pasadas las 19, sujeta a la desconcentración de los participantes.