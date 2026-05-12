Manuel Adorni vuelve a reunir a la mesa política con la intención de reactivar la agenda legislativa

Antes del comienzo de la Marcha Federal Universitaria, que busca que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada volverá a reunirse la mesa política. Será a partir de las 16, en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El cónclave tendrá como objetivo tratar de delinear la “agenda legislativa” para las semanas próximas, en las que el objetivo de máxima es poder avanzar con el proyecto que busca establecer la reforma electoral, de cara a las elecciones de 2027.

Allí, el oficialismo se propuso eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un objetivo que no contaría con el apoyo de sus aliados políticos, como Pro y la UCR, y en el que los libertarios podrían contentarse con lograr la suspensión para las primarias del año próximo y condicionar a futuro el debate por la suspensión.

En el horizonte legislativo se coló, aunque por el momento se desconoce si el ítem será abordado en el encuentro de esta tarde, la convocatoria a una sesión especial para tratar cuatro proyectos que buscan interpelar a Adorni, el jefe de Gabinete investigado en la Justicia por presuntas irregularidades en su situación patrimonial y en el uso de bienes del Estado.

Adorni es investigado por la justicia penal, en los tribunales de Comodoro Py, desde marzo pasado, por presunto enriquecimiento ilícito. Fue luego de que lo denunciara la diputada que supo llegar al cargo por La Libertad Avanza (LLA), Marcela Pagano. La presentación devino en una investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y en la que se pone la lupa en cómo se dio la adquisición de una serie de propiedades por parte de Adorni y su esposa.

Entre los puntos bajo investigación está la compra de un departamento en Caballito, sin haber vendido el anterior, una serie de viajes al exterior y también la compra de una casa en el country Indio Cua, por el cual un contratista atestiguó haber cobrado 245 mil dólares en efectivo por parte de Adorni para hacer una serie de remodelaciones.

El dato fue rebatido de plano en Balcarce 50, donde juran que la declaración jurada de Adorni “aclarará todo”, pero nadie explica con exactitud por qué. Ya pasaron más de dos meses de comenzado el escándalo y el funcionario aún no presentó su declaración jurada. En ese sentido insisten en que será alrededor del próximo 31 de mayo, fecha del primer vencimiento.

Del encuentro se espera que participen también, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La última vez que se reunieron fue el pasado 27 de abril, en tanto que el viernes se reunió el Gabinete en pleno. Se trató de un cónclave de alto voltaje político, luego de que Bullrich hubiera hecho público ese miércoles previo su convicción de que Adorni tenían que presentar “de inmediato” la declaración jurada. La intervención de Bullrich del viernes provocó la intervención de Milei, que salió otra vez al rescate de Adorni. “El Presidente tiene una emocionalidad importante y no definiría como un grito lo que hizo el otro día”, dijo hoy Bullrich sobre la intervención de Milei. Buscó bajarle el tono al cortocircuito.

En medio de la escalda de tensión que generó la recomendación, algo que la enorme mayoría del Gabinete comparte, pero nunca expresó públicamente, intervino el mandatario. Milei aseguró que Bullrich había “spoileado” lo que haría en breve el funcionario, a quien respaldó de forma irrestricta.

Sin embargo, al día de siguiente, fuentes cercanas a Adorni, insistieron ante LA NACION que el mandatario recién presentaría su declaración alrededor del 31 de mayo, fecha del primer vencimiento de las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).