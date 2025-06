El puntazo que puso cara a cara a Juan Lebron y Alejandro Galán en las semifinales del Major Premier Padel de Italia

El Major de Premier Padel en Roma presentó un show inmejorable en las semifinales, porque estuvieron frente a frente Juan Lebron y Alejandro Galán, los españoles ex número uno del mundo, que terminaron su relación en los peores términos. Y dentro de la cancha, en cada duelo, cada punto se disputa con una intensidad... No fue la excepción este choque, porque uno de las jugadas más atractivas de la competencia justamente puso en el centro de la escena a estos dos gigantes del mundo del pádel.

Si bien Galán se llevó junto a Federico Chingotto el duelo más esperado en las semifinales del Italy Major de Roma tras derrotar a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, con una remontada incluida y este domingo pelearán por el título en el Foro Itálico ante la mejor pareja del ranking: Agustín Tapia y Arturo Coello, lo que sucedió en las semifinales se robó todas las miradas.

En los momentos de máxima tensión, brotó la fantasía de los cuatro jugadores, los dos argentinos y los dos españoles. Golpes increíbles por parte de los cuatro protagonistas convirtieron la semifinal en un constante highlight. Como sucedió en el segundo set, cuando Lebron y Galán quedaron enfrentados en la red con toques de calidad y con un esfuerzo descomunal de ambos por mantener el punto vivo. El desenlace fue a favor de Lebron que terminó aplaudiendo a modo de reconocimiento el esfuerzo de su ex compañero por tratar de ganar el punto.

El puntazo.



Desde que se separaron, Lebron lleva más de cinco años sin poder ganarle a Galán. Desde que decidieron romper la pareja, han jugado cinco veces. Tres de ellas fueron en 2024 y en todas ganó el Galán. Sin embargo, parecía que la tendencia podía cambiar en 2025 con el proyecto del Lebron con Stupaczuk. Sin embargo, tanto en Miami como en Roma la pareja que se impuso fue la de Galán con Chingotto.

Es tan intenso todo lo que sucede entre Galán y Lebron, que los días precios a este enfrentamiento, el español número 2 del mundo habló con algunos medios en Italia y se refirió a lo que sucedió con el final de su vínculo con Lebron: “En realidad, debería haberme detenido antes. Desde el torneo de París 2023. Ya había tomado mi decisión. Lo hablamos y le dije que no seguiríamos juntos el año siguiente”, contó Galán.

Y agregó: “Le había dado mi palabra a Fede Chingotto. Después de Qatar, lo llamé. Ya habíamos hablado antes y sentí que era el momento adecuado. Hoy no me arrepiento de nada. Es incluso...mejor de lo que esperaba. Si bien escuché los rumores de que podía terminar mi unión con Fede, les digo que no pienso cambiar de pareja. Volver a jugar con Lebrón simplemente no es una opción. Y a nivel personal, actualmente no hay ninguna relación”.

El cierre del partido fue con un 4-6, 7-6 y 6-2 y una remontada tremenda de la pareja número 2 para seguir reafirmándose como los grandes aspirantes a quitarle a Coello y Tapia el trono del pádel. Incluso, Galán y Chingotto están enfocados en trata de sumar su cuarto título en 2025.