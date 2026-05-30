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Agenda de TV y streaming del sábado: PSG - Arsenal, Roland Garros, Pumas 7s, Top 14, MotoGP y Giro

Además habrá Copa Argentina, amistosos internacionales y Súper Rugby Américas, entre otras competencias en las pantallas

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Khvicha Kvaratskhelia y Bukayo Saka, estrellas de PSG y Arsenal, que se enfrentarán este sábado en la final de la Champions League.
Khvicha Kvaratskhelia y Bukayo Saka, estrellas de PSG y Arsenal, que se enfrentarán este sábado en la final de la Champions League.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 30 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 13 PSG vs. Arsenal, la final. ESPN, Fox Sports y Disney+

Copa Argentina

  • 15 Belgrano vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy). TyC Sports
  • 18 Instituto vs. Lanús. TyC Sports

Amistosos

  • 9 Escocia vs. Curazao. Disney+
  • 21 Ecuador vs. Arabia Saudita. DSports

TENIS

Roland Garros

  • 6 La tercera rueda, con Francisco Cerúndolo vs. Zachary Svajda (Estados Unidos), Francisco Comesaña vs. Matteo Berrettini (Italia) y Juan Manuel Cerúndolo vs. Martín Landaluce (España). ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 15 La tercera etapa. ESPN 2 y Disney+
Juan Manuel Cerúndolo viene de dar un batacazo en Roland Garros en detrimento de un disminuido Jannik Sinner y ahora va por una plaza en los octavos de final, frente al español Martín Landaluce.
Juan Manuel Cerúndolo viene de dar un batacazo en Roland Garros en detrimento de un disminuido Jannik Sinner y ahora va por una plaza en los octavos de final, frente al español Martín Landaluce.Thibault Camus - AP

RUGBY

Seven de Valladolid

  • 5.44 Argentina vs. Brasil (femenino). Disney+
  • 7.39 Argentina vs. Nueva Zelanda (masculino). Disney+
  • 9.45 La segunda jornada. Disney+
Matteo Graziano, integrante de los Pumas 7s, que se enfrentarán con Nueva Zelanda en el Seven de Valladolid y luego protagonizarán un cuarto de final.
Matteo Graziano, integrante de los Pumas 7s, que se enfrentarán con Nueva Zelanda en el Seven de Valladolid y luego protagonizarán un cuarto de final.Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

Top 14 de URBA

  • 15.30 Champagnat vs. La Plata. Disney+
  • 15.30 Alumni vs. Regatas Bella Vista. Disney+
  • 15.30 SIC vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.30 Belgrano vs. CASI. Disney+
  • 15.30 Buenos Aires vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Hindú vs. Los Matreros. Disney+
  • 15.40 Newman vs. Atlético del Rosario. ESPN 4 y Disney+

Súper Rugby Américas

  • 15.06 Cobras Brasil vs. Tarucas. Disney+
  • 20.06 Yacaré XV vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+

Premiership

  • 9 Saracens vs. Harlequins. Disney+
  • 15.45 Newcastle vs. Sale Sharks. Disney+

Top 14 de Francia

  • 9.30 Montauban vs. La Rochelle. Disney+
  • 16.15 Montpellier vs. Pau. Disney+

MOTOCICLISMO

Gran Premio de Italia

  • 3.40 Entrenamientos. Disney+
  • 5.50 La prueba de clasificación de MotoGP. ESPN 4 y Disney+
  • 7.45 La prueba de clasificación de Moto3. Disney+
  • 8.40 La prueba de clasificación de Moto2. Disney+
  • 10 La carrera sprint de MotoGP. ESPN 4 y Disney+
El italiano Fabio Di Giannantonio fue el más rápido en los ensayos de MotoGP del Gran Premio de Italia.
El italiano Fabio Di Giannantonio fue el más rápido en los ensayos de MotoGP del Gran Premio de Italia.ANDREAS SOLARO - AFP

CICLISMO

Giro de Italia

  • 7 La etapa 20. DSports 2
  • 11.30 La etapa 1 de la carrera femenina. DSports+

PÁDEL

Premier Padel Albania

  • 13.30 La final femenina. Disney+
  • 15.30 La final masculina. Disney+
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