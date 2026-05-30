Agenda de TV y streaming del sábado: PSG - Arsenal, Roland Garros, Pumas 7s, Top 14, MotoGP y Giro
Además habrá Copa Argentina, amistosos internacionales y Súper Rugby Américas, entre otras competencias en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 30 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 13 PSG vs. Arsenal, la final. ESPN, Fox Sports y Disney+
Copa Argentina
- 15 Belgrano vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy). TyC Sports
- 18 Instituto vs. Lanús. TyC Sports
Amistosos
- 9 Escocia vs. Curazao. Disney+
- 21 Ecuador vs. Arabia Saudita. DSports
TENIS
Roland Garros
- 6 La tercera rueda, con Francisco Cerúndolo vs. Zachary Svajda (Estados Unidos), Francisco Comesaña vs. Matteo Berrettini (Italia) y Juan Manuel Cerúndolo vs. Martín Landaluce (España). ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 15 La tercera etapa. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Seven de Valladolid
- 5.44 Argentina vs. Brasil (femenino). Disney+
- 7.39 Argentina vs. Nueva Zelanda (masculino). Disney+
- 9.45 La segunda jornada. Disney+
Top 14 de URBA
- 15.30 Champagnat vs. La Plata. Disney+
- 15.30 Alumni vs. Regatas Bella Vista. Disney+
- 15.30 SIC vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 Belgrano vs. CASI. Disney+
- 15.30 Buenos Aires vs. CUBA. Disney+
- 15.30 Hindú vs. Los Matreros. Disney+
- 15.40 Newman vs. Atlético del Rosario. ESPN 4 y Disney+
Súper Rugby Américas
- 15.06 Cobras Brasil vs. Tarucas. Disney+
- 20.06 Yacaré XV vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+
Premiership
- 9 Saracens vs. Harlequins. Disney+
- 15.45 Newcastle vs. Sale Sharks. Disney+
Top 14 de Francia
- 9.30 Montauban vs. La Rochelle. Disney+
- 16.15 Montpellier vs. Pau. Disney+
MOTOCICLISMO
Gran Premio de Italia
- 3.40 Entrenamientos. Disney+
- 5.50 La prueba de clasificación de MotoGP. ESPN 4 y Disney+
- 7.45 La prueba de clasificación de Moto3. Disney+
- 8.40 La prueba de clasificación de Moto2. Disney+
- 10 La carrera sprint de MotoGP. ESPN 4 y Disney+
CICLISMO
Giro de Italia
- 7 La etapa 20. DSports 2
- 11.30 La etapa 1 de la carrera femenina. DSports+
PÁDEL
Premier Padel Albania
- 13.30 La final femenina. Disney+
- 15.30 La final masculina. Disney+
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