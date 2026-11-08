Papu Gómez hizo un golazo de tiro libre y escribió una carta a corazón abierto: “Me reencontré con el fútbol de siempre; solo la pelota, el campo y las ganas”

Alejandro “Papu” Gómez regresó a las canchas en un contexto alejado del profesionalismo europeo tradicional. El mediocampista argentino, quien no participaba de un encuentro oficial desde el 21 de marzo pasado tras su paso por el Calcio Padova, encontró un nuevo destino deportivo en los Emiratos Árabes Unidos. El jugador integra ahora las filas del Forte Virtus FC en Dubái, donde disputó tres encuentros en el último mes.

Su estreno ocurrió el 18 de octubre ante Al-Bataeh CSC, luego descansó hasta el 1 de noviembre, donde sumó minutos contra el Al-Orooba. Finalmente, el 6 de noviembre, enfrentó al Dubai City FC, cita en la cual convirtió un gol de tiro libre. En total, el ex integrante de la selección nacional acumuló apenas 77 minutos en estas tres presentaciones, pero el impacto de su reaparición generó repercusiones en su círculo íntimo y en sus redes sociales personales.

Papu Gómez convirtió un golazo de tiro libre en la victoria de Forte Virtus FC por 1 a 0 ante Dubai City FC

El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para realizar una reflexión profunda sobre este presente. En su mensaje, el deportista describió las sensaciones de esta etapa: “Tres partidos, dos goles, y una sensación que creía olvidada”. El mensaje continuó con una descripción sobre el entorno que rodea su nueva experiencia: “Acá en Dubái, entre chicos locales emiratíes y muchos africanos que corren como si cada pelota fuera la última, me reencontré con el fútbol de siempre. Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos. Solo la pelota, el campo y las ganas”.

La publicación también incluyó una evocación personal sobre sus inicios en la disciplina: “Me acordé de cuando jugaba en el barrio, de cuando no importaba nada más que la próxima jugada. Estos chicos persiguen su sueño igual que yo alguna vez, y mirarlos es volver a enamorarme de este deporte”. El texto concluyó con un agradecimiento a sus seguidores: “Después de tantos años, el fútbol me sigue regalando lo más lindo: sentirme un niño lleno de ilusiones otra vez. Gracias por acompañarme siempre”.

El mensaje de Papu Gómez tras su regreso a la actividad profesional Captura Instagram (@papugomez_official)

Este mensaje tuvo una respuesta inmediata de su esposa, Linda Raff, quien comentó el posteo con una frase breve: “Qué lindo verte sonreír”. La interacción pública reflejó el tono emotivo del mensaje escrito por el jugador respecto a su regreso a la competencia. En cuanto a su rendimiento estadístico, los datos muestran una efectividad alta en relación con los escasos minutos jugados: anotó dos tantos en tres partidos, lo que marca su primer registro goleador desde su salida del fútbol italiano.

Este episodio en su carrera profesional marca un contraste con los meses previos de inactividad que siguieron a su último registro oficial con el Padova frente al Palermo. La etapa actual en el Forte Virtus FC le otorga un rol diferente, marcado por la ausencia de la exposición mediática habitual en el fútbol de élite. La experiencia en Dubái combina el deseo de mantenerse activo con una conexión personal renovada hacia la esencia del juego.

Papu Gómez también convirtió en su debut ante Al-Bataeh CSC

El jugador parece encontrar en este fútbol una fuente de motivación personal que se alejó de los grandes estadios pero que le permite mantener el vínculo con la práctica competitiva. El balance de esta nueva etapa trasciende los números y se centra, según sus propias palabras, en el disfrute del juego desde una perspectiva que no conocía hace años. El profesionalismo técnico se mantiene en sus pies, mientras su mirada se enfoca en los valores del inicio de su trayectoria.