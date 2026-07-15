Paredes y Martínez, sobre la bandera de las Islas Malvinas que exhibió la selección ante Inglaterra: “Siempre serán argentinas”

Luego de la victoria de la selección argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, Leandro Paredes se mostró emocionado por el pase a la final, aseguró que se trató de un “triunfo único” y se refirió a la bandera sobre las Islas Malvinas que los jugadores exhibieron tras el encuentro.

“Serán siempre argentinas”, lanzó, en alusión a la bandera que Giovani Lo Celso dejó en el campo frente a la tribuna durante el festejo de la albiceleste. La FIFA, en tanto, había prohibido el ingreso de elementos alusivos a las Islas Malvinas durante el cruce entre la Argentina e Inglaterra porque “se trata de contenido político”.

🇦🇷 💬 Leandro Paredes tras la clasificación a una nueva final @sofimmartinez



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Consultado sobre su sentir sobre el triunfo ante el equipo inglés, admitió que “es una emoción increíble” por todo lo que generó y admitió saber que es “algo único”. “Ojalá la gente esté muy contenta”, afirmó, en diálogo con Telefé.

Por otro lado, manifestó que es “un sueño” jugar una final del mundo y que tener la posibilidad de hacerlo por segunda vez es “único”. “Uno no cae, uno no se da cuenta de lo que estamos haciendo y ojalá, como dije recién, el domingo podamos dar otra gran alegría a la gente”, señaló.

“No hay palabras, ya en los últimos minutos trataba de meter algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando y no podía. La verdad que la emoción es muy grande, el sentimiento es único. Queda un pasito más y haremos lo mejor posible”, agregó.

En referencia al contexto histórico y político del partido, Paredes dijo, en diálogo con Tyc Sports: “Somos consientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugábamos por todo nuestro pueblo y lo hicimos de la mejor manera. Lo que vivimos en el himno fue emocionante. Si bien queríamos transmitir que era solo un partido de fútbol, nosotros somos consientes de que no es así y era muy importante para nuestro país”.

La bandera que desplegó la selección al final del encuentro disputado con Inglaterra SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quien también se refirió al episodio fue Lisandro Martínez, quien expresó: “Nosotros tratamos siempre de representar a nuestra Argentina querida de esta forma, peleando hasta el último minuto. Que el mensaje sea ese: de unión y de dejar todo hasta el último minuto con esta camiseta. Nunca los vamos a dejar tirados”. “No podíamos fallarle al pueblo argentino”, expresó luego en una conversación con TyC Sports.

En los días previos al partido, el propio entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, se había encargado de bajar la tensión, diciendo que sólo se trataría de un encuentro de fútbol, pero internamente muchos jugadores lo vivieron con otros condimentos. Eso quedó demostrado en el mensaje que dieron algunos futbolistas, a través de la bandera colocada en una de las áreas.

Lo cierto es que la albiceleste podría enfrentar una sanción luego de que los futbolistas mostraran la bandera. Según el reglamento, la FIFA no permite el equipamiento con “lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales”.

“El jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”, establece y sostiene, sobre los elementos prohibidos: “Cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria, que contenga palabras, símbolos o cualquier otro atributo destinado a discriminar de cualquier tipo contra un país, una persona privada o un grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otra condición, orientación sexual o por cualquier otro motivo”.