Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este martes 29 de marzo

Pase lo que pase este martes, la selección argentina de Lionel Scaloni terminará en la segunda posición de la tabla de clasificación rumbo a Qatar 2022. A cuatro unidades del puntero Brasil, y con una indescontable diferencia contra Ecuador y Uruguay, el combinado nacional se lleva mucho más que la clasificación al Mundial. En su mejor época en mucho tiempo, el equipo “Albiceleste” aún disfruta de las mieles de la Copa América.

Además, el buen andar del equipo en los partidos posteriores a la Copa, y la continuación del invicto de más de 30 partidos, ilusiona a la afición argentina. En tanto, Lionel Messi disputará su quinto Mundial y buscará alzarse con el trofeo más preciado. La Selección concluye su participación en Ecuador, donde en 2017, “La Pulga” salvó a su equipo de una catástrofe deportiva con tres goles para la historia y una actuación consagratoria en la adversidad. Eso sí: la realidad actual dista mucho de aquella. El partido se disputará desde las 20:30 en Guayaquil. Los dirigidos por Gustavo Alfaro también tienen su pasaje para Qatar asegurado.

A la misma hora, la selección de Perú recibe a Paraguay en Lima, donde con un triunfo sellará su segunda clasificación consecutiva al repechaje que otorga la última plaza al Mundial en esta parte del mundo. En tanto, Colombia y Chile dependen de terceros.

Si Colombia le gana a Venezuela de visitante y Perú no gana, clasificará al repechaje; si empata y los blanquirrojos pierden y Chile no gana frente a Uruguay, podrán jugar una última chance al Mundial. Por su parte, la “Albirroja” deberá ganar y que no lo hagan ninguno de sus rivales directos.

El técnico de Perú Ricardo Gareca durante el partido contra Uruguay por las eliminatorias del Mundial, el jueves 24 de marzo de 2022, en Montevideo. (Raúl Martínez /Pool vía AP)

En Europa, Portugal le deberá ganar a Macedonia del Norte si Cristiano Ronaldo aspira llegar a su quinto Mundial como futbolista. Sobre su futuro después de la Copa, el futbolista luso dijo: “Quien manda soy yo. Punto final. (...) Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si quiero seguir jugando, lo haré, y si no, no lo haré”. Asimismo, Polonia se mide frente a Suecia en el repechaje de la UEFA.

Por otra parte, por el torneo de primera división femenino, el líder de la competencia, UAI Urquiza, recibe a Defensores de Belgrano desde las 15:00 con televisación de DeporTV. En tanto, Social Atlético Televisión se enfrenta a Racing Club a partir de las 11 de la mañana por

La agenda del fútbol en la TV el martes 29 de marzo

Eliminatorias sudamericanas

20:30 Bolivia vs Brasil ( TyC Sports 3 )

) 20:30 Chile vs Uruguay ( TyC Sports 2 )

) 20:30 Ecuador vs Argentina ( TyC Sports/TV Pública )

20:30 Perú vs Paraguay ( TV Pública )

) 20:30 Venezuela vs Colombia (DeporTV)

Eliminatorias europeas

15:45 Polonia vs Suecia ( DirecTV Sports )

) 15:45 Portugal vs Macedonia del Norte (DirecTV Sports/ESPN)

Fútbol femenino

11:00 Social Atlético Televisión vs Racing Club ( DeporTV )

) 15:00 UAI Urquiza vs Def. de Belgrano (DeporTV)

Eliminatorias africana

14:00 Nigeria vs Ghana ( Star+ )

) 14:00 Senegal vs Egipto ( ESPN 2 )

) 16:30 Argelia vs Camerún ( ESPN Extra )

) 16:30 Túnez vs Mali ( Star+ )

) 16:30 Marruecos vs RD Congo (Star+)

Amistoso internacional