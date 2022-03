Los mejores memes por la frase de Lionel Messi sobre su futuro en la selección “después del Mundial”

Tras el partido entre la selección argentina y Venezuela en La Bombonera, Lionel Messi lanzó una bomba que nadie esperaba. El capitán de la albiceleste adelantó que “después del Mundial” se tiene que “replantear muchas cosas” y que todo podría cambiar a partir de entonces. Estas declaraciones resonaron en la gente que ya especula con un posible retiro del seleccionado y, en cuestión de minutos, estallaron de memes y comentarios las redes sociales.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron su último partido en la Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Esto se transformó en un condimento especial para saber qué va a pasar con el capitán y el plantel a finales de este año cuando concluya el torneo que concentra a todas las selecciones del mundo, pero sus fanáticos, aparentemente, no están preparados para ver al ídolo despedirse de la camiseta argentina.

Hubo quienes cayeron en cuenta que este fue el último partido oficial con la camiseta de la Selección nacional en la Argentina Twitter

“Se retira Messi” y “Después del Mundial”, se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos en Twitter, donde la gente se volcó a hacer catarsis por las palabras del Diez durante la conferencia de prensa.

"El mundo empieza a llorar", decía la gente tras la confesión de Leo Twitter

“Voy a llorar”; “Si Messi se retira después del Mundial, no veo nunca mas un partido de este deporte”; “Y ¿si se retira Messi y yo nunca lo vi jugar en una cancha? Nunca me moví ni un poco para ver al mejor del mundo. ¡No se porqué me quedé tanto!”; “Algo dentro de mí dice que si Messi gana el mundial de Qatar 2022, se retira del fútbol”, fueron algunos de los comentarios que dejó la gente en las redes sociales.

Los memes por las palabras de Leo explotaron en Twitter Twitter

La gente comenzó a lamentarse por las palabras de Leo de un inminente retiro Twitter