“No compres cualquier discurso”: el picante intercambio entre dos columnistas de ESPN por la selección argentina

La selección argentina se floreó el último viernes ante su par de Venezuela en el estadio de Boca Juniors, en el encuentro correspondiente a la 17ma. jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial. La cuestión es que se trató de la despedida del combinado nacional del país antes de la cita máxima. Objeto de disputa entre los clubes más grandes del país, la localía de “La Scaloneta” también fue un tema de debate.

De hecho, el conjunto “Albiceleste” comenzó la competencia como local en La Bombonera, aunque luego fue variando su casa a lo largo de la clasificación a Qatar 2022. Incluso, se llegó a jugar en diferentes canchas a lo largo del país, como el estadio San Juan del Bicentenario y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. No obstante, tras la remodelación del campo de juego de la cancha de River, la selección argentina se quedó en el Monumental de Buenos Aires... hasta la última fecha de local.

El equipo argentino en La Bombonera Mauro Alfieri - LA NACION

El lunes, desde el club de Núñez siguieron con las refacciones en su cancha, y Boca aprovechó su oportunidad para traer de vuelta a Lionel Messi y compañía a su césped. Nada más ni nada menos que en la despedida de un equipo tan querido como el actual. Al respecto debatieron este lunes en F12 (ESPN), donde el columnista Martín Costa, identificado con el club xeneize, aseguró que los jugadores preferían ser locales en La Bombonera y no en el Monumental. En tanto, el periodista Esteban Edul, que cubre a la selección, desestimó los dichos de su colega.

Messi festeja su gol en el 3 a 0 ante Venezuela

“Lo que sí te dicen: ‘Queremos jugar acá'. En referencia a donde jugaron el viernes”, dijo Costa. Luego, Leo Gabes le pidió que no hiciera del tema del estadio un objeto de disputa: “Fue muy lindo lo que pasó con la gente, no si tenía que jugar en una cancha o en otra. No empieces”. En el mismo sentido opinó Luciana Rubinska, quien le espetó al columnista: “Te levantaste polémico, Martín”.

El cruce entre dos columnistas de ESPN por la localía de la selección argentina

Después, Costa redobló la apuesta al decir que “en otra cancha no se genera lo del viernes”, en relación al afecto que recibieron los jugadores de la selección. Desde Guayaquil, donde acompaña a la delegación nacional, Edul dijo: “Tengo que contradecirlos. Primero, a Costa. La selección argentina se siente cómoda con el público en Santiago del Estero, en Córdoba... La gente tiene un romance”.

Asimismo, Esteban sí concedió que “River regaló una posibilidad histórica de tener a la selección en la despedida” y cuestionó que la obra se realizara el lunes “cuando la selección jugaba el viernes”. En esa línea, estimó que Boca “usufructuó muy bien la posibilidad”, aunque se lamentó que en ese estadio “entran 25 mil personas menos”. “Es una lástima”, opinó.

Y reforzó: “Es una decisión que no entiendo. La selección venia jugando en River, los jugadores estaban contentos, más que nada con el campo de juego. (...) ¿No se podían esperar cuatro días y tener a la selección y a Messi despidiéndote en tu estadio, y regalarle a boca la foto de la bombonera y Riquelme?”.

Roman Riquelme y Leonel Messi gentileza

Con veneno, Costa le respondió: “Tampoco escuché gritos de los jugadores o a alguien de AFA pidiéndole a River: ‘arranquen el lunes que nos morimos por jugar ahí'. No compres cualquier discurso tampoco”. Incómodo, el conductor Mariano Closs les pidió a sus compañeros que retomen el hilo de la conversación y dejaran de debatir acerca de un tema sin demasiada significancia.