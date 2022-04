Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este viernes 22 de abril

Estudiantes de la Plata's coach Ricardo Zielinski gestures during the all-Argentina Copa Libertadores group stage first leg football match between Estudiantes de La Plata and Velez Sarsfield, at the Jorge Luis Hirschi stadium, in La Plata, Buenos Aires province, Argentina, on April 7, 2022. (Photo by Juan Mabromata / AFP)

JUAN MABROMATA - AFP