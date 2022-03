El irónico análisis de Mariano Closs sobre una frase de Lionel Scaloni: “Es la mascota...”

Esta noche, la selección argentina cierra su camino rumbo a Qatar 2022 con un partido frente a Ecuador, que será por cumplir más que por los puntos, ya que ambos están clasificados al Mundial. Sin embargo, será una de las últimas pruebas para los entrenadores de cara al armado de la lista definitiva. En particular, Lionel Scaloni, quien sostiene un invicto de más de 30 partidos, y se estima que ya tiene buena parte del plantel confirmado, aunque aún quedan lugares por resolver.

Quizás por eso, y por las muchas bajas a causa de lesiones, el partido lo jugarán futbolistas como Gerónimo Rulli, Lucas Martínez Quarta y Julián Álvarez. Justamente, el delantero de Manchester City, a préstamo en River Plate hasta junio, es hasta ahora el tercer delantero centro del director técnico, por detrás de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. En ese sentido, el compromiso ante el combinado ecuatoriano le puede llegar a servir a “La Araña” para escalar en la consideración de Scaloni.

Figura excluyente del fútbol argentino, el DT del conjunto “Albiceleste” no ocultó su incomodidad cuando los periodistas le preguntaron en conferencia de prensa si Álvarez jugaría o no ante Ecuador: “Hay otros, son 23, puede ser que sí. No me gusta hablar individualmente. Sobre todo de Julián Álvarez, que es el chico de moda en la Argentina . Y nosotros lo adoramos , lo queremos un montón y es un gran jugador”.

El irónico análisis de Mariano Closs sobre una frase de Lionel Scaloni

En el programa F12 (ESPN), reprodujeron este fragmento de la rueda de prensa, que no pasó desapercibido para su conductor, Mariano Closs. Con fina ironía, el periodista analizó: “A mí me gustó la definición que dio, ¿era Scaloni el que escuchábamos en el comienzo de la apertura? ‘Lo adoramos a Álvarez’... Me sonó a: es la mascota del equipo . Lo valora como jugador, es un pibe divino ”.

Leo Gabes acotó el comentario de Closs con risas y sentenció: “Para mí, es clave hoy. Si tiene un partido a la altura de lo que puede llegar a dar por la calidad de futbolista que es…”. Por su parte, Mariano Juan justificó los dichos del DT: “Sí, porque es el más chiquito de todos”. En tanto, Leo Paradizo recordó que “Scaloni lo empezó a convocar antes de la explosión de Julián Álvarez en River, antes de ser considerado por todos nosotros como el mejor jugador del fútbol argentino”.

Por último, el animador les preguntó a sus colegas si pensaban que el director técnico sacaría conclusiones a partir de los rendimientos que hoy muestren los futbolistas. Sin dudarlo, Gabes respondió: “Sí, el nueve, olvídate. El nueve, es clave hoy”. El periodista estimó que Scaloni “tiene que poner el foco” en ese lugar de la cancha, y no, por ejemplo, entre los arqueros, donde consideró que “hay buenos niveles”.

Desde Guayaquil, Esteban Edul explicó que Rulli y Martínez Quarta, en principio, no irían al Mundial, pero el entrenador los quiere ver en el campo de juego “por si sucede algo sobre algunos futbolistas que para el cuerpo técnico ya están adentro, y como están convencidos, no necesitan verlos”.