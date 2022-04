El intenso debate entre Federico Bulos y Diego Fucks sobre el futuro de Sebastián Battaglia: “Me pagan para hablar”

Los periodistas de F90 (ESPN), Federico Bulos y Chavo Fucks, protagonizaron este jueves un intenso debate sobre la continuidad del entrenador Sebastián Battaglia en Boca Juniors como eje principal de la discusión. En el contexto del intercambio dialéctico, el “Negro” le dijo a su compañero: “Estás hablando hace una hora, dejame contestarte”, a lo que Fucks contestó con sensatez: “Me pagan para que hable”.

Luego, el relator expuso su punto de vista acerca de la conveniencia de la dirigencia en despedir al entrenador, y dejó un filoso comentario para Battaglia. “Riquelme debe evaluar costo-beneficio. Yo creo que tiene la potestad, debe pensar él: ‘Che, ¿por qué lo voy a echar yo, asumiendo un riesgo, si en el fútbol está lleno de casos de entrenadores que cuando el equipo es la anarquía que fue el segundo tiempo, cierran la puerta y se van?’. Muchachos, la verdad. ¡Querete un poco! Vamos a decir la verdad”. En tanto, aclaró que no le quitaba “ni un centímetro de toda la responsabilidad” al vicepresidente del club xeneize ni al Consejo de Fútbol, “pero también hay situaciones que se caen de maduras”.

Acto seguido, Fucks defendió su posición, e indicó que el exfutbolista devenido en dirigente tiene ahora una responsabilidad por la cual no saldrá indemne de sus decisiones. “No podés pasar por ahí en puntitas de pie sin costos. Y si tiene que tomar la decisión de despedir a Battaglia, porque vos creés que el rumbo que tomó no es el que vos querés, la tenés que tomar”.

Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia

Por su parte, el relator estimó que Román no sería juzgado negativamente por la parcialidad xeneizes si decide despedir a Battaglia. “Si vamos a poner en la balanza, el más querido es Riquelme. Nadie le diría nada”. Respecto de la postura de Battaglia, Bulos cuestionó que quiera permanecer en el cargo a toda costa: “Vos no podés a como dé lugar: ‘Soy el técnico de Boca’. Porque no es así, no funciona de esta manera. ¡Dale!”

Por su lado, el comentarista deportivo estimó que el foco del intercambio no es si el trabajo de Battaglia es bueno o no, ya que, desde su punto de vista, no lo es, si no que lo que debería ponerse en cuestión es la actitud del Consejo de Fútbol en relación a la continuidad del técnico. “Si quieren que siga, y cree que está terminado el ciclo, lo cual podemos coincidir o no, pero son los que mandan, y Battaglia quiere seguir porque cree que la puede levantar, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué esperamos que Battaglia diga lo contrario a lo que cree, y por qué vos, que tenés la potestad y el derecho y el poder para hacerlo, no das el paso adelante y decís: ‘Mirá, la verdad hasta acá llegamos?’”.