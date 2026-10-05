“Perdí 500.000 dólares en el casino”: el desgarrador testimonio de Emiliano Vecchio y su problema con la ludopatía

Emiliano Vecchio, exjugador de Rosario Central, Racing, entre otros equipos, contó en una entrevista con el streamer Joaco Santos cómo quedó atrapado en la adicción al juego. Según su relato, entre 2019 y 2022 pasaba gran parte de sus días encerrado en un casino jugando a la ruleta, donde llegó a perder unos 500.000 dólares. “Gasté mucha plata, más de medio palo, por ahí”, reveló.

“Estaba entre siete y ocho horas, pagaba el ticket, salía, daba la vuelta y entraba de nuevo. Me decía: ‘No, pero yo gané toda esta plata. ¿Cómo me voy a ir ahora?“, atestiguó sobre su adicción al juego, específicamente la ruleta, una modalidad que lo terminó llevando a ser un ludópata.

El crudo relato de Emiliano Vecchio

Vecchio, de 37 años, alejado del fútbol profesional, expuso cómo era su vida por aquellos años donde vestía la camiseta de Rosario Central y Racing. La cercanía con el casino, a metros de su domicilio en General Baigorria, Rosario, lo llevó por el mal camino. “Yo no la pasé bien. Fue mi debilidad”, dijo sobre uno de los momentos más oscuros de su vida, donde el juego se apoderó de su persona y lo llevó a gastar muchísimo dinero.

“A mis hijos no los veía, estaba todo el día en el casino. Perdí todo. No te importa nada, puede pasar Pampita por al lado tuyo y le decís ‘espérame’. Solo te importa jugar. No te importa si tu hijo está enfermo o si tu pareja o familia necesitan algo. Solo queres ver cómo la bola gira en la ruleta”, graficó sobre los efectos de la ludopatía.

Emiliano Vecchio con la camiseta de Racing Maximiliano Luna - télam

Y, agregó: “Hoy lo veo desde afuera y ese lugar -por el casino- tiene tanta oscuridad, una energía pesada y negativa. Uno va y se encuentra siempre con las mismas personas y nadie se da cuenta que está enfermo. Es gente viciosa y se miente que controla su adicción, como todo enfermo que no da el brazo a torcer y no toma dimensión de dónde está”.

Sumido en una realidad paralela, donde el juego ya era una parte indispensable de su vida, Vecchio contó: “Yo entraba a la cancha y era el único momento en que me olvidaba del casino. Mi mente se ponía en blanco y yo jugaba, pero yo sabía que estaba enfermo. Terminaba el partido y decía: ‘La pucha, ahora me voy a ir al casino de nuevo’”.

El calvario que vivió Vecchio

Tras autoexcluirse voluntariamente de los casinos, donde ya no puede ingresar y si lo hace debe pagar una multa, el volante ofensivo atravesó un breve periodo donde solamente obtenía un ingreso económico como jugador de Defensores de Belgrano. Sin el apoyo de varios de sus amigos, quienes le dieron la espalda y no le brindaron la contención necesaria, Vecchio debió reordenar sus finanzas para subsistir.

“Mis problemas comenzaron cuando me separé a finales de 2024. Tenía que pasar la mantención -de Benjamín, el hijo que tuvo con Mercedes Blanco- y ya no tenía el mismo flujo de plata que en su momento. Mi único ingreso era el sueldo de Defensores de Belgrano, pero tenía que pagar el alquiler y otras cosas que me llevaron a no tener plata para comer. En ese momento muchos amigos me dieron la espalda y mi círculo íntimo quedó muy reducido”, subrayó sobre las turbulencia financiera que sufrió hace un año.

Emiliano Vecchio en Rosario Central Prensa Rosario Central

Hoy en Somisa de la Liga de San Nicolás, Emiliano Vecchio continúa ligado al fútbol en un plano semi profesional. Su caso no es el único que se conoce mediáticamente. Hace algunas semanas se dio a conocer el de Jonatan Gómez, también exjugador de Rosario Central y Racing, quien admitió quedar en bancarrota por su adicción al juego.

“Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, relató Gómez quien se encuentra medicado y monitoreado tras despuntar el vicio del juego clandestino.

Asistencia frente al juego compulsivo