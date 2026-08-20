La dramática historia del futbolista Jonatan Gómez, que sufre adicción al juego: “Perdí todo”

El futbolista santafesino Jonatan Gómez habló sobre la dura situación personal que atraviesa producto de la ludopatía que lo llevó a deberle 50 mil dólares a una plataforma clandestina de juego. Exvolante de Rosario Central y Racing, comenzó a apostar a mediados de 2025 y denunció haber recibido amenazas de una casa de apuestas ilegales.

El deportista —que hasta el momento jugaba en Sarmiento de Junín pero ya no aparece en el plantel oficial— contó, en una entrevista con el medio MargaTV, que hace cuatro meses que no apuesta y está “controlado y medicado”. Sin embargo, su vínculo con su familia y allegados se vio perjudicado producto de su adicción.

“Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, relató.

Jonatan Gómez, cuando fue presentado como refuerzo de Sarmiento de Junín en 2025; en el Torneo Apertura jugó 12 partidos para el Verde @jonatandavidgomez

“Te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad. Hay momentos en que me siento a hablar con amigos que hoy estoy recuperando y me dicen, ‘Che, Jony, vos no estabas’, y yo no me daba cuenta o me escondía o no quería ir o no hacía cosas”, reflexionó Gómez y añadió: “Lo mismo mi mujer. Mi mujer me decía, ‘Jony, ¿qué te pasa?’. Me irritaba todo el tiempo, porque te lleva a eso. Cuando ganás es todo lindo".

Luego remarcó: “Las etapas se cortan cuando te meten un palazo, cuando tu mujer se entera o cuando alguien se entera o, como en este caso, cuando uno tiene una deuda y no sabe cómo salir y por temor se esconde. Esto es una droga. Es más silencioso, porque puedo estar hablando y puedo tener el teléfono en la mano y no te das cuenta de que estoy jugando”.

⚽ “PERDÍ TODO”: JONATAN GÓMEZ HABLÓ DE SU LUCHA CONTRA LA LUDOPATÍA ⚽



🎙️ En un mano a mano con Roberto Caferra, el exjugador de Central Jonatan Gómez reconoció que sufre ludopatía y reveló que debe 50 mil dólares a una plataforma ilegal de apuestas.



💔 El futbolista contó que… pic.twitter.com/YuHmAb8rnp — Rosario3.com (@Rosariotres) August 20, 2026

“La ludopatía no te deja escuchar. Es algo que no te deja pensar, no te deja reaccionar, te pueden decir lo que sea y hacés caso”, contó. El deportista de 36 años lamentó que su enfermedad lo haya alejado de su familia, en especial de sus hijos. “Cuando voy a ver a mis nenes, lloran y me dicen, ‘¿por qué papá se va?’. Eso fue lo más doloroso", señaló

“Cambiaría todo. La plata, el momento, todo, para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz y para que toda la gente que estuvo al lado mío y a la que le hice daño no sufra como sufrió. Todo lo que tengo. Todo, absolutamente todo”, aseguró Gómez, quien adelantó que buscará revertir la situación “como sea”. “Estoy en camino y lo quiero hacer”, afirmó.

Gómez en Sarmiento de Junín @jonatandavidgomez

Denuncia desestimada

Gómez también denunció haber recibido supuestas amenazas y extorsiones para firmar pagarés por medio millón de dólares por las deudas contraídas en las apuestas clandestinas. Según Rosario3, como consecuencia de ello, le empezaron a llegar reclamos de pago e intimidaciones a través de WhatsApp.

Asimismo, y de acuerdo con su relato, en agosto del año pasado fue amenazado luego de un entrenamiento de Sarmiento de Junín para que cancelara el monto adeudado. Dos meses después, fue subido a la fuerza a un auto y trasladado a una escribanía en donde firmó bajo supuesta amenaza de muerte cuatro pagarés.

Sin embargo, estas acusaciones fueron desestimadas por el fiscal Aquiles Balbis, quien consideró que faltaban “elementos serios para continuar la investigación” y que fue el mismo futbolista quien coordinó los horarios para concretar el encuentro y firmar los pagarés.