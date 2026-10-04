Pese a que hizo una buena carrera, Colapinto se quejó de la elección de neumáticos de Alpine

Pese a que hizo una buena carrera en el Gran Premio de Bahrein en Malasia, en la que arrancó 21º y terminó 13º, Franco Colapinto se quejó de la elección de largar con neumáticos blandos que hizo su equipo, Alpine.

Quienes planearon la carrera confiaron en que tras la lluvia previa la pista se iba a secar, pero no fue así y el piloto argentino lo sufrió desde la largada, al igual que otros corredores.

Colapinto, antes de la carrera Rudy Carezzevoli - Getty Images AsiaPac

“Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, el auto no salía para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta”, marcó Colapinto tras la carrera.

“Había que tomar muchos riesgos para ir para adelante con las gomas lisas. No tomé tanto riesgo. Ibamos muy lento. No había chances, es lo que hay. Con las gomas lisas tuvimos muy buen ritmo, pasé a varios autos que venían adelante mío. Eso es positivo para el futuro, pero una pena que nos haya costado tanto con esa decisión. Creo que si no hubiera sido una buena carrera”, se lamentó el pilarense.

Colapinto recorre la pista en monopatín antes de la carrera Rudy Carezzevoli - Getty Images AsiaPac

“En el final no había muchas chances en el trencito con las gomas nuevas. Fue una tarde muy difícil. Obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que podríamos haber tomado. La pista no se secó nunca, es increíble, no entiendo, es mucha mala suerte. Hay que laburar para el futuro y para que cuando pase devuelta decidir mejor”, afirmó Colapinto en declaraciones a ESPN.

Triunfo de Verstappen

Max Verstappen celebra su triunfo Vincent Thian - AP

Max Verstappen logró este domingo su primera victoria del año y el abandono de George Russell le dio un enorme impulso en la lucha por el título a Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que se ha trasladado a Malasia.

Verstappen lideraba por delante de Antonelli y Russell detrás del coche de seguridad a cinco vueltas del final cuando Russell se detuvo de repente con su Mercedes. Eso significa que Antonelli amplía aún más su gran ventaja en la clasificación sobre su compañero de equipo Russell de 66 puntos a 84.

Antonelli terminó segundo y el Ferrari de Lewis Hamilton superó al compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, para llegar tercero.

Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el podio Vincent Thian - AP

El cuatro veces campeón Verstappen no había ganado desde la última carrera de la temporada pasada, pero las mejoras en su auto Red Bull lo hicieron competitivo de nuevo en Malasia esta semana. “Buen trabajo chicos, guau”, le dijo al equipo por la radio.

La primera carrera en pista mojada de la F1 en 2026 comenzó más de 90 minutos más tarde de lo previsto. La salida se retrasó primero 40 minutos por la lluvia intensa y luego se suspendió de nuevo cuando los autos tuvieron aparentes problemas de software en la vuelta de formación.

Cuando por fin se puso en marcha, Verstappen fue lento al apagarse las luces y perdió posiciones frente a Antonelli y Russell. Alcanzó a Russell y luego superó a Antonelli en una lucha rueda a rueda después de una reanudación tras el coche de seguridad.

La carrera fue reubicada debido a la guerra de Irán, convirtiéndose en el primer evento de la F1 en el circuito de Sepang, en Malasia, desde 2017.

Max Verstappen primero, seguido por Andrea Kimi Antonelli Vincent Thian - AP

El tercer lugar de Hamilton significa una notable recuperación para el siete veces campeón y pone fin a una racha de cinco carreras sin subir al podio para el equipo italiano.

Parecía casi imposible al inicio de la carrera, ya que Hamilton y su compañero de equipo Charles Leclerc estaban cerca del fondo del pelotón. Ferrari se la jugó enviándolos a la salida con neumáticos para seco mientras la pista comenzaba a secarse tras la lluvia, lo que hizo que Hamilton cayera del segundo lugar a casi el fondo.

Leclerc también superó a Hadjar al final para seguir a Hamilton con el cuarto lugar, mientras Hadjar terminó quinto. Oscar Piastri fue sexto para McLaren después de una intensa batalla final con Liam Lawson, de Racing Bulls, que fue séptimo tras correr cerca del frente al inicio.

Fernando Alonso fue octavo en el mejor resultado de la temporada para Aston Martin, Lando Norris noveno después de salirse de la pista y perder posiciones, con el compañero de equipo de Lawson, Arvid Lindblad, décimo.