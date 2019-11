La alegría de Alejandro Tosti por su primer título profesional Crédito: PGA Tour Latinoamérica

Alejandro Tosti se quedó con el título en el Termas de Río Hondo Invitational (PGA Tour Latinoamérica) tras presentar una tarjeta final de 64 golpes (-8). Así, con un total de 269 (-19) consiguió su primera victoria como profesional. El desenlace del evento estuvo cargado de dramatismo: Tosti llegó empatado al último hoyo con el español Mario Beltrán, quien algunos minutos antes había conseguido el récord de cancha con 61 golpes (-11) y sumaba -18.

Después de un buen drive al centro del fairway en el par 5 del 18, su segundo golpe terminó en el bunker de la derecha, a 30 metros del hoyo. Y ahí llegó la magia del rosarino para dejar la pelota totalmente dada para birdie y así superar por uno a Beltrán y sacar de competencia a Justin Suh.

"Fue un golpe increíble, era el primer bunker en el que había caído en todo el día y la sacada era larga. Sabía que necesitaba hacer birdie y sólo pensé en pegarle dos dedos atrás de la pelota y que salga. No puedo creer que por fin pude ganar como profesional", contó el jugador de Mitre de Pérez, profesional desde junio del año pasado y con una brillante carrera como aficionado representando a la Asociación Argentina de Golf.

No había sido bueno el comienzo de Tosti en el campeonato, aunque logró redondear tarjetas aceptables que lo dejaron en una posición expectante para el fin de semana. El sábado repitió los 68 del jueves, pero para el domingo sabía que necesitaba una ronda sin errores.

"Salió todo perfecto, después de enojarme el viernes dentro de la cancha, cambié mi mentalidad y mi actitud y fui positivo. Hoy fallé un solo green e hice sólo 15 putts de ida con tres putts al 9. Emboqué mucho, pero le pegué perfecto a la pelota", agregó Tosti, quien ascendió al 17mo puesto de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica y planea volver a la Universidad de Florida para completar sus estudios en enero del próximo año. "Ese es el plan original, pero esto es golf y después de esta victoria todo puede cambiar", explicó.

Antes de su incursión por el profesionalismo, Tosti estuvo muy cerca en algunas oportunidades de llegar al Masters de Augusta a través del Latin American Amateur Championship (LAAC). Fue especialmente dolorosa su experiencia en la cita inaugural de Pilar Golf Club en 2015, cuando terminó perdiendo la posibilidad del pasaje en un mano a mano ante el chileno Matías Domínguez. Masticó bronca, lloró y lo capitalizó como un aprendizaje.

Además, pese a su temprana edad de 23 años, la vida ya le dio a Tosti varias lecciones,como un cuadro clínico complicado a raíz de la infección en una muela que derivó en una encefalitis. Pero ahora, disfruta de su primer éxito en el profesionalismo y la posibilidad de tener en el horizonte el circuito Korn Ferry, antesala del PGA Tour. Pero Tosti quiere dar pasos seguros y dejar de lado esa ansiedad de triunfo que lo caracterizaba desde que era aficionado.

Detrás del argentino, finalizó Beltrán, quien dio una cátedra de golf en Termas de Río Hondo Golf Club, pero quedó en la puerta de un desempate. "Fue una vuelta espectacular, desde el inicio se me dio todo cuando emboqué desde 105 yardas en el 2 para águila. Después bajé el 4, 5, y 6 y salvé un gran par en el 7 y eso me dio la confianza para ir por todo. Fue una ronda soñada, lástima que no alcanzó para ganar", se lamentó el jugador de Valencia, quien ascendió al 28vo lugar de la Orden de Mérito del PGA TOUR LA.

Quien tampoco pudo evitar el tercer título consecutivo para un argentino en la gira (los últimos dos eventos los ganaron Augusto Núñez y Leandro Marelli), fue el estadounidense Justin Suh, ex número 1 del mundo en el World Amateur Golf Ranking. El californiano cerró con 66 golpes (-6) para igualar la segunda ubicación y ya empieza a mostrar un gran nivel entre los profesionales. Suh jugará también la próxima semana el Neuquén Argentina Classic (próxima parada del PGA TOUR LA) y el 114° VISA Open de Argentina presentado por Macro. Sin dudas, un jugador para seguir de cerca.