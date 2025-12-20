Inter Miami puso su césped a la venta: cuánto sale y dónde comprarlo

Inter Miami CF, la franquicia de la Major League Soccer (MLS) en la que Lionel Messi dejó una huella imborrable desde su arribo, lanzó una singular propuesta comercial: la venta del césped auténtico de su actual estadio, el Chase Stadium. La iniciativa, que permite a los aficionados atesorar un pedazo de historia del club, tiene como telón de fondo la reciente coronación del equipo en la MLS Cup –su primer título de liga– y la inminente mudanza a una nueva sede.

Los seguidores de las “Garzas” y de Messi tienen ahora la oportunidad de adquirir fragmentos del campo de juego que fue testigo de la llegada del capitán argentino, así como de las actuaciones de figuras como Jordi Alba, Sergio Busquets, y el actual goleador Luis Suárez. El club, copropiedad de David Beckham, se prepara para inaugurar el Miami Freedom Park en abril de 2026, lo que convierte esta venta en una emotiva despedida del emblemático Chase Stadium.

Así será Miami Freedom Park, el estadio donde jugará Lionel Messi con Inter Miami en 2026 Inter Miami

La colección, titulada “Original Grass”, se presenta como una edición limitada y ya está disponible para su compra a nivel mundial a través de un sitio web oficial creado para la ocasión. Los envíos de estos artículos conmemorativos comenzarán a realizarse entre enero y marzo de 2026, aunque dependerá del producto seleccionado.

La oferta incluye cinco variantes de souvenirs, con precios que oscilan entre los U$S50 y los U$S750, algo que brinda distintas opciones para los fanáticos. Las dos alternativas más económicas son llaveros de edición limitada, cada uno a un costo de U$S50. El “Llavero de la cancha” es un acrílico grabado que recrea el campo, mientras que el “Llavero 10” presenta la forma de la camiseta del Inter Miami, ambos con césped real del estadio.

Uno de los llaveros que salió a la venta de Inter Miami CF Capturas freedomtodream.shop

Para quienes buscan una pieza de colección de mayor envergadura, el club ofrece tres tipos de cajas de lujo. La “Mini Ultra Lux Box”, con un valor de U$S200, que consiste en una sección del terreno de juego encapsulada en un cubo de acrílico, dentro de una caja con interior de cuero PU y gamuza, lo que ofrece un recuerdo exclusivo y de cantidad muy limitada.

El Mini Ultra Lux Box ya presenta un precio que no es apto para todos Captura freedomtodream.shop

En la escala más costosa se encuentra la “Large Lux Box”, valuada en U$S350. Esta opción presenta una sección del campo en un cubo de acrílico, acompañada de una entrada de metal grabada en oro, todo dispuesto en una caja de presentación de lujo con un acabado premium.

La Large Lux Box también incluye a la Mini Ultra Lux Box Captura freedomtodream.shop

La propuesta más exclusiva y de mayor costo es la “IMCF Chase Stadium Field Grass Ultra Box”, disponible por U$S750. Al igual que la Large Lux, incluye una porción del césped en un cubo de acrílico y una entrada de metal grabada en oro, pero se distingue por una caja de presentación ultra lujosa con acabado de piano e interior de gamuza, pensada para los coleccionistas más exigentes.

El IMCF Chase Stadium Field Grass Ultra Box es el producto más caro de todos Captura freedomtodream.shop

Esta ingeniosa estrategia comercial busca entregar a los aficionados una parte tangible de la reciente historia del Inter Miami antes de que el equipo se mude a su nuevo hogar, con el objetivo de consolidar el legado de los momentos trascendentales vividos en el Chase Stadium.