Pogba sufrió un robo en su casa durante la eliminación del Manchester United: “Se llevaron algo muy valioso”

El mediocampista francés del Manchester United, Paul Pogba, fue víctima de un robo en su casa el martes por la noche, mientras jugaba contra el Atlético de Madrid la vuelta de los octavos de final de la Champions League. “Se llevaron algo que tiene más valor para nosotros”, reconoció en Twitter.

A través de breve texto, el futbolista anunció lo sucedido: ”Ayer por la noche, la peor pesadilla para nuestra familia se hizo realidad cuando nuestra casa fue robada mientras nuestros bebés dormían en su habitación”. Luego, se limitó a expresar lo que sentía con respecto al acto delictivo.

“Los ladrones pasaron menos de cinco minutos dentro de nuestra casa, pero se llevaron algo que tiene más valor que todo lo que tenemos en casa: nuestra sensación de seguridad ”, añadió el jugador francés, que jugó en la derrota por 1-0 de los “diablos rojos” a manos del club madrileño.

”Sabían que no estábamos en casa. Volvimos precipitadamente a nuestro hogar sin saber si nuestros niños estaban bien. No hay nada peor, para un padre de familia, que saber que no estaba ahí para proteger a sus hijos”, resaltó el campeón de la Copa Mundial de Fútbol 2018.

Hacia el final del mensaje, ofreció un premio financiero para las personas que puedan darle pistas sobre lo sucedido: “Me gustaría ofrecer una recompensa a cualquier que tenga una pista con la que poder ayudarnos. Por favor, envíennos cualquier información al siguiente mail: rewardpogba@gmail.com”.

Deseado por varios clubs como el Real Madrid o el PSG antes del inicio de la presente temporada, la estrella internacional todavía no decidió prolongado su contrato con el Manchester United. El mismo termina en solo seis meses, más precisamente a principios de junio de 2022.

La primera víctima de inseguridad del Manchester United en 2022

En el mes de enero, el defensa central suizo Victor Lindelöf padeció un robo similar al de Pogba cuando se encontraba disputando un partido en el Old Trafford. Al mismo tiempo que luchaba por sacar a su equipo adelante ante el Brentford, encuentro que terminaron ganando 3-1, su familia era abordada por delincuentes.

A través de una historia en Instagram, Maja Lindelöf, esposa del jugador de 27 años, narró el cruento episodio: “Durante el partido de Victor, sufrimos un robo en nuestra casa en Manchester. Estaba sola con los dos niños. Logramos escondernos y encerrarnos en una habitación, donde estuvimos seguros por un tiempo”.

El defensa central suizo del Manchester United, Victor Lindelöf. Agencia AFP

“Estamos bien dadas las circunstancias, pero obviamente fue un momento muy traumático y aterrador tanto para mí como para mis hijos pequeños. Ahora nos encontramos en Suecia y estamos pasando tiempo libre con nuestras familias. Con amor, Maja”, concluyó.

Desde el club, también emitieron declaraciones vinculadas al asalto: “Fue una experiencia angustiosa para ellos, y para Victor cuando se enteró después del partido. El club les está brindando todo nuestro apoyo. Alentamos a cualquiera que tenga información sobre el crimen a que se comunique con la policía”.

Con información de AFP