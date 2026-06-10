Quién ganará el Mundial 2026, según Gemini IA

La espera terminó: este jueves 11 de junio de 2026 la pelota comienza a rodar en el Estadio Azteca y da inicio al Mundial más grande de la historia, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. La gran pregunta que desvela a los fanáticos del fútbol es una sola: ¿quién se quedará con la gloria máxima? Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, son varias las naciones poderosas que son candidatas para ganar la preciada Copa del Mundo.

Al preguntarle al chatbot quién ganará la competición, la IA responde en base a los números. “Como inteligencia artificial, mi análisis no se basa en pasiones, presentimientos o la mística de la camiseta, sino en el procesamiento de datos concretos: estadísticas de rendimiento histórico y actual, modelos predictivos de Opta, cuotas de los mercados deportivos y la profundidad estructural de los planteles que afrontarán este novedoso formato de 48 selecciones”, explicó.

Argentina se encuentra entre los primeros puestos y crecen las expectativas de poder levantar la cuarta copa (Foto: Redes Sociales)

El programa produjo una tabla de los cinco máximos candidatos a levantar el trofeo el próximo 19 de julio, de acuerdo a las probabilidades estadísticas acumuladas hasta el inicio del torneo:

Selección Probabilidad de Título Cuota Promedio (Mercado) España 16.3% 5.50 Francia 12.4% 8.00 Inglaterra 11.3% 7.00 Argentina 10.7% 9.00 Brasil 9.0% 8.75

El análisis de los candidatos

Según Gemini, España llega como la indiscutida favorita. “La selección ibérica, consolidada tras su éxito europeo, llega ostentando una impresionante racha invicta en competiciones oficiales. Su mediocampo dominante y la explosión de figuras jóvenes como Lamine Yamal le otorgan un funcionamiento colectivo muy difícil de quebrar”, explicó la plataforma.

Francia e Inglaterra conforman el podio de contendientes. “Los galos, comandados por un Kylian Mbappé en el pico de su carrera, tienen la innegable jerarquía de haber disputado las últimas dos finales mundialistas y cuentan con una profundidad de banquillo envidiable”, aseguró la IA.

Por su parte, la escuadra inglesa, bajo la conducción de Thomas Tuchel y tras una clasificación perfecta en Europa, confía en el excelente momento de Jude Bellingham y Harry Kane para romper su sequía de más de seis décadas sin títulos.

España es la máxima candidata según el programa de IA (Foto: @sefutbol)

¿Y qué pasa con Argentina?

La Albiceleste defenderá su corona luego de ganar el último Mundial y las dos últimas ediciones de la Copa América. “Aunque los números fríos la ubican un escalón por debajo de la élite europea, su estirpe competitiva, la cohesión del grupo y el peso de ser el actual campeón la mantienen como la amenaza sudamericana más fuerte, superando levemente a un Brasil que siempre impone respeto”, aseveró Gemini.

Con toda esta información, la inteligencia artificial lanzó su veredicto. “Si debo elegir a una única selección basándome estrictamente en el estado de forma actual y la solidez estructural, mi candidato para ganar el Mundial 2026 es España. Sin embargo, el fútbol sigue siendo la dinámica de lo impensado. A partir de mañana, la estadística quedará a un lado y la verdad se verá únicamente sobre el césped”, concluyó.