Polémica cerca del DT: el preparador físico de Sampaoli en Flamengo golpeó a un jugador y el plantel hizo un ultimátum

Pocos días después de las declaraciones de Arturo Vidal contra Jorge Sampaoli, tras dejar Flamengo y continuar su carrera en Athletico Paranaense, ahora un nuevo escándalo se desarrolla cerca del DT argentino: un jugador del plantel denunció en la noche del sábado al preparador físico Pablo Fernández de agredirlo con “un puñetazo” en su cara dentro del vestuario.

Tras el encuentro ante Atlético Mineiro en el que el equipo de Sampaoli ganó 2-1, el futbolista Pedro Guilherme, de 26 años, publicó en su cuenta de Instagram una imagen completamente negra junto a una fuerte reflexión. “Podría estar aquí hablando de los pocos minutos de los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue peor que lo que podría pasar dentro de cuatro líneas. Cobarde, sin razón e inexplicablemente, fui atacado, con un puñetazo en la cara, por Pablo Fernández, miembro del comité técnico de Sampaoli”, comenzó el delantero su descargo.

Y agregó: “La cobardía física ha superado la cobardía psicológica que he sufrido durante las últimas semanas. Alguien que se siente con derecho a atacar a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas dificultades aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía que he sufrido hoy”.

En la misma publicación, agradeció a su familia, cuestionó el uso de la fuerza y completó: “Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que una agresión física puede resolver cualquier problema. Gracias JESÚS por las enseñanzas, darme un nuevo rostro. Papá y mamá, gracias por la educación que me han dado”.

El incidente tuvo lugar en el estadio Arena Independencia de Belo Horizonte. El delantero calentaba ante la posibilidad de entrar al campo de juego cuando el entrenador argentino llamó a Luis Araújo y Everton Cebolinha, también atacantes. El futbolista entonces se dirigió al banco, desde donde continuó viendo el partido. Tal como trascendió, Pablo Fernández se habría irritado al ver al delantero sentado, cuando todavía quedaba un posible cambio, que terminó siendo para Thiago Maia en el lugar de Filipe Luis. Al finalizar el partido, el preparador físico le habría llamado la atención al delantero y camino a los vestuarios habría sucedido la agresión hacia el jugador.

Según informó la prensa brasileña, los jugadores Thiago Maia, Everton Cebolinha y Pablo se presentarían como testigos del hecho en la sede policial a la que se dirigió Guilherme para realizar la denuncia, mientras que Fernández habría sido trasladado a una sede policial.

Los futbolistas estarían molestos con el técnico tras la agresión y exigirían consecuencias. Según manifestaron a la directiva, no se entrenarían si el miembro del cuerpo técnico de Sampaoli continúa presente.

El próximo partido de Flamengo tendrá lugar el jueves 3 de agosto antes Olimpia de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Arturo Vidal y su crítica a Sampaoli

El mediocampista Arturo Vidal sorprendió semanas atrás cuando se refirió a su salida del equipo Carioca y disparó contra Jorge Sampaoli, DT que lo dirigió allí.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, estoy feliz de que jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, expresó el chileno en una entrevista con TNT Sports Brasil.

Vidal ya había sido dirigido por el argentino en la selección de Chile. Juntos se consagraron campeones de la Copa América 2015. Tras algunos años, el mediocampista volvió a tenerlo como DT en 2023 en el equipo carioca, que venía de ser el ganador de la Copa Libertadores 2022.

Cuando Sampaoli llegó a Flamengo, se refirió a Vidal en su presentación. En aquel instante, sólo había elogios por parte del argentino. “Tenemos la muy buena relación de siempre. Soy un agradecido de lo que él generó en su país y en mí, en relación con aquel Chile ganador de la Copa América”, eran sus palabras.

Meses atrás, luego del empate con Racing en el Cilindro por Copa Libertadores, el ex-Barcelona, Juventus, Inter y Bayern Múnich, entre otros, había declarado que el argentino era uno de los mejores entrenadores del mundo. Sin embargo, la relación tuvo un quiebre debido a que lo mantuvo como suplente en la última etapa del volante en Río de Janeiro.

