Polémica: para Alejandro Fantino, Juan Román Riquelme “está al mismo nivel que el escudo de Boca”

Alejandro Fantino, conductor de la cadena deportiva ESPN, sorprendió a sus compañeros de programa con una definición sobre lo que significa Juan Román Riquelme para Boca.

Fantino recordó la frase “ningún jugador está por encima del club”, muchas veces escuchada de boca de periodistas, e incluso protagonistas del fútbol argentino.

Sin embargo, para el ex relator partidario del xeneize, el actual vicepresidente segundo del club de la Ribera rompe con esa “teoría”.

“Vieron que hay una frase en el fútbol que dice ‘ningún jugador está por encima del club’, por encima de todo está la institución. Me animo a decir que en Boca, no por encima del club, pero Riquelme está al mismo nivel que el escudo de Boca”, sentenció.

Ante la sorpresa de sus compañeros, agregó: “Lo quiero discutir, no sé si con Gallardo en River pasa lo mismo porque no conozco ese mundo, pero en Boca el apellido Riquelme tiene el mismo peso que el escudo. Es súper polémico y muchos hinchas me van a recontra putear”.

Emiliano Pinsón, periodista y ladero de Fantino en el programa, aseguró no estar de acuerdo, pero puso otros ejemplos donde podría pasar algo parecido con Ricardo Bochini en Independiente o con Juan Sebastián Verón en Estudiantes pero Fantino lo puso en duda: “Es tan querido Riquelme que es como una religión”.

